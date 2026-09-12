Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 301
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688940
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х36х12
Вес, кг.
6.5
Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 301
Одним из наиболее рациональных решений при планировке дизайна небольшой кухни в стиле хайтек, является приобретение индукционной варочной панели ICO 301. Индукционная плита изготовлена из прочной стеклокерамики, она прекрасно впишется в интерьер и приятно удивит множеством полезных функций. Элегантная и технологичная плита индукционная встраиваемая немецкой сборки прослужит максимально долго.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Одним из наиболее рациональных решений при планировке дизайна небольшой кухни в стиле хайтек, является приобретение индукционной варочной панели ICO 301. Индукционная плита изготовлена из прочной стеклокерамики, она прекрасно впишется в интерьер и приятно удивит множеством полезных функций. Элегантная и технологичная плита индукционная встраиваемая немецкой сборки прослужит максимально долго.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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