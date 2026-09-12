Газовая варочная панель Korting HGG 3130 CTN, 30 см
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 3130 CTN, 30 см
Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Металлические поворотные регуляторы. Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей Korting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их нагреву. Стеклянная поверхность. Высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, высокая устойчивость к тепловым ударам, способность выдерживать в течение длинных периодов времени температуры до 450°C. Все это позволяет использовать его в течение длительного времени, в самых сложных задачах при приготовлении пищи. Уникальная конструкция WOK. Новая зона WOK имеет три контура нагрева, которые помогают распределять тепло по всему дну посуды, обеспечивая более равномерный прогрев всего дна. Новая конструкция позволяет снизить потребление газа без изменения эффективности. Расположение WOK-зоны. Мощная горелка WOK перемещена по сравнению со стандартным размещением и расположена на передней части поверхности, что исключает нагрев стеновых панелей кухни, такое расположение более удобное для приготовление объёмных блюд.
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