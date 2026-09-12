Электрическая варочная панель Korting HK 63500 B
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Korting HK 63500 B
Данная варочная панель имеет классический электрический нагрев, при котором сначала раскаляются конфорки (точнее элементы, скрытые под поверхностью), а затем передают это тепло посуде. Разобраться, как с ней работать, просто даже пожилым людям, привыкшим к плитам. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Hi-Light. Электрические конфорки обеспечивают высокую скорость разогрева и при этом довольно экономичны. Цвет — черный. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Вы можете поставить нагрев на паузу тоже на небольшой промежуток времени, если надо отвлечься от готовки, но нужно помнить, что этот перерыв быстро закончится. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 680 руб.4170 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 43053 B, 45 см
-
В наличииЦена 19 220 руб.4805 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 19 350 руб.4838 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Korting HK 62550 B
-
В наличииЦена 23 050 руб.5763 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 27 550 руб.6888 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
-
В наличииЦена 45 140 руб.11285 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART
-
В наличииЦена 56 590 руб.14148 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 95750 BW SMART, 90 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Korting HK 63500 B