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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 10
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 11
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 12
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 13
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 14
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 15
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 1
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 10
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 11
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 12
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 13
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 14
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 15
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595857
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x56x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
11

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая

Работает от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), для этого достаточно поставить специальные жиклеры французской фирмы SOURDILLON, имеющиеся в комплекте. Четыре стандартные конфорки мощностью 1000 Вт, 1700 Вт, 1700 Вт и 2600 Вт спроектированы таким образом, что огонь не перегревает ни чугунные решетки, ни ручки управления. Подача газа и электроподжиг конфорок производится с помощью поворотных регуляторов - полнотелых цельнометаллических ручек. Чугунные решетки с улучшенной эргономикой, за счет крестообразного соединения над конфорками, дают возможность готовить в посуде разного диаметра, не используя специальные подставки. Система газ-контроля надежно защищает бытовой прибор от утечек газа при неожиданном затухании конфорки.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x56x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Работает от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), для этого достаточно поставить специальные жиклеры французской фирмы SOURDILLON, имеющиеся в комплекте. Четыре стандартные конфорки мощностью 1000 Вт, 1700 Вт, 1700 Вт и 2600 Вт спроектированы таким образом, что огонь не перегревает ни чугунные решетки, ни ручки управления. Подача газа и электроподжиг конфорок производится с помощью поворотных регуляторов - полнотелых цельнометаллических ручек. Чугунные решетки с улучшенной эргономикой, за счет крестообразного соединения над конфорками, дают возможность готовить в посуде разного диаметра, не используя специальные подставки. Система газ-контроля надежно защищает бытовой прибор от утечек газа при неожиданном затухании конфорки.


Теги товара: белые
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Доставка
Отзывы


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