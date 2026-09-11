Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая
Работает от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), для этого достаточно поставить специальные жиклеры французской фирмы SOURDILLON, имеющиеся в комплекте. Четыре стандартные конфорки мощностью 1000 Вт, 1700 Вт, 1700 Вт и 2600 Вт спроектированы таким образом, что огонь не перегревает ни чугунные решетки, ни ручки управления. Подача газа и электроподжиг конфорок производится с помощью поворотных регуляторов - полнотелых цельнометаллических ручек. Чугунные решетки с улучшенной эргономикой, за счет крестообразного соединения над конфорками, дают возможность готовить в посуде разного диаметра, не используя специальные подставки. Система газ-контроля надежно защищает бытовой прибор от утечек газа при неожиданном затухании конфорки.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 680 руб.4170 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 43053 B, 45 см
-
В наличииЦена 19 220 руб.4805 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 19 350 руб.4838 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Korting HK 62550 B
-
В наличииЦена 23 050 руб.5763 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 27 550 руб.6888 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
-
В наличииЦена 45 140 руб.11285 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART
-
В наличииЦена 56 590 руб.14148 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 95750 BW SMART, 90 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.6CW/G белая