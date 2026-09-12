Газовая варочная панель Midea MG643TX нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
нержавеющая сталь
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693546
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
нержавеющая сталь
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
51x11x60 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х59х18
Вес, кг.
11.17
Описание товара Газовая варочная панель Midea MG643TX нержавеющая сталь
Газовая варочная панель, тип конфорок чугунные, количество конфорок 4, wOK-конфорка, материал поверхности нерж. сталь, управление: поворотные переключатели, особенности: газ-контроль, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, ширина встраивания 56 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
нержавеющая сталь
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
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Размер ниши для встраивания
56x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
51x11x60 см
Страна производитель
Китай
Газовая варочная панель, тип конфорок чугунные, количество конфорок 4, wOK-конфорка, материал поверхности нерж. сталь, управление: поворотные переключатели, особенности: газ-контроль, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, ширина встраивания 56 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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