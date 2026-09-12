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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688917
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Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 412
Варочная панель Kuppersberg ICI 412 — это представитель нового поколения бытовой техники, объединяющий в себе функциональность, стиль и простоту использования. Стильный дизайн High-Tech с черной стеклокерамической поверхностью без рамки и прямым краем привнесет современный акцент в интерьер любой кухни. Данная модель отличается независимой установкой и электрическим способом подключения, что позволяет ее установить в любом удобном месте.
Панель оснащена тремя индукционными конфорками, которые обеспечивают равномерное и быстрое нагревание посуды. Каждая конфорка имеет свой таймер с функцией отключения и отсчета времени приготовления. Управление панелью осуществляется с помощью сенсорных переключателей и сенсорного слайдера, расположенных на фронтальной части панели. Цифровой дисплей обеспечивает удобное и понятное управление всеми функциями панели. Функция Stop&Go позволяет приостановить процесс приготовления пищи в любой момент и продолжить его позже без потери настроек. Индикатор остаточного тепла предупреждает о высокой температуре поверхности панели после ее отключения.
Одной из особенностей модели является функция объединения конфорок и наличие зоны нагрева InductionFlexZone. Это позволяет использовать посуду различных размеров и форм, а также готовить несколько блюд одновременно. Режим Power Booster обеспечивает максимально быстрый нагрев конфорок для быстрого приготовления пищи или кипячения воды.
Варочная панель Купперсберг ICI 412 оборудована инверторной технологией, которая обеспечивает стабильность и точность регулировки температуры нагрева. 9-ступенчатая регулировка мощности позволяет выбрать оптимальный режим для приготовления различных блюд.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Варочная панель Kuppersberg ICI 412 — это представитель нового поколения бытовой техники, объединяющий в себе функциональность, стиль и простоту использования. Стильный дизайн High-Tech с черной стеклокерамической поверхностью без рамки и прямым краем привнесет современный акцент в интерьер любой кухни. Данная модель отличается независимой установкой и электрическим способом подключения, что позволяет ее установить в любом удобном месте.
Панель оснащена тремя индукционными конфорками, которые обеспечивают равномерное и быстрое нагревание посуды. Каждая конфорка имеет свой таймер с функцией отключения и отсчета времени приготовления. Управление панелью осуществляется с помощью сенсорных переключателей и сенсорного слайдера, расположенных на фронтальной части панели. Цифровой дисплей обеспечивает удобное и понятное управление всеми функциями панели. Функция Stop&Go позволяет приостановить процесс приготовления пищи в любой момент и продолжить его позже без потери настроек. Индикатор остаточного тепла предупреждает о высокой температуре поверхности панели после ее отключения.
Одной из особенностей модели является функция объединения конфорок и наличие зоны нагрева InductionFlexZone. Это позволяет использовать посуду различных размеров и форм, а также готовить несколько блюд одновременно. Режим Power Booster обеспечивает максимально быстрый нагрев конфорок для быстрого приготовления пищи или кипячения воды.
Варочная панель Купперсберг ICI 412 оборудована инверторной технологией, которая обеспечивает стабильность и точность регулировки температуры нагрева. 9-ступенчатая регулировка мощности позволяет выбрать оптимальный режим для приготовления различных блюд.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 412 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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