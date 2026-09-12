Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см
Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности 'Газ-контроль'. Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система 'Электроподжиг' от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму.
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Теги товара: белые
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Теги товара: белые
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