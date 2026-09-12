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Индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см

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Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 1
Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 2
Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 3
Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 4
Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 5
Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 6
Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
  • Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 1
  • Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 2
  • Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 3
  • Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 4
  • Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 5
  • Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 6
  • Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691807
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
55х38х10
Вес, кг.
4.85

Описание товара Индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см

Индукционные варочные панели используют принципиально новый способ нагрева, нагрев происходит за счет электромагнитного поля и воздействует непосредственно на дно посуды, благодаря этому индукционный нагрев считается одним из самых быстрых и имеет высокий КПД. Позволяет точно контролировать температуру приготовления за счет моментального изменения мощности нагрева, что позволит приготовить разнообразные кулинарные блюда. Поверхность индукционных панелей нагревается только от посуды и по этой причине нагревается не очень сильно, быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов и способствует легкому уходу за панелью.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Описание
Индукционные варочные панели используют принципиально новый способ нагрева, нагрев происходит за счет электромагнитного поля и воздействует непосредственно на дно посуды, благодаря этому индукционный нагрев считается одним из самых быстрых и имеет высокий КПД. Позволяет точно контролировать температуру приготовления за счет моментального изменения мощности нагрева, что позволит приготовить разнообразные кулинарные блюда. Поверхность индукционных панелей нагревается только от посуды и по этой причине нагревается не очень сильно, быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов и способствует легкому уходу за панелью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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