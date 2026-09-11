Top.Mail.Ru
Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 1
Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 2
Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 3
Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 4
Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 5
Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 6
Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 7
Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 8
Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6250
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 3
  • Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 4
  • Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 5
  • Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 6
  • Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 7
  • Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 8
  • Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595815
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEX
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6250
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
42х48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45х51 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
10

Описание товара Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная

Газовая варочная панель LEX GVG 430 BL поверхность из закаленного стекла 3 газовые конфорки двухконтурная конфорка переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 45x51 см

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LEX
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6250
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
42х48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45х51 см
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая варочная панель LEX GVG 430 BL поверхность из закаленного стекла 3 газовые конфорки двухконтурная конфорка переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 45x51 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...