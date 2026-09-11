Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6250
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595815
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6250
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
42х48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45х51 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
10
Описание товара Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная
Газовая варочная панель LEX GVG 430 BL поверхность из закаленного стекла 3 газовые конфорки двухконтурная конфорка переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 45x51 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 470 руб.2868 руб. в СплитГазовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая
-
В наличииЦена 12 050 руб. 21 150 руб.3013 руб. в СплитГазовая варочная панель Midea MG3270TGW
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6420 CN
-
В наличииЦена 13 980 руб.3495 руб. в СплитГазовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый
-
В наличииЦена 16 680 руб.4170 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 43053 B, 45 см
-
В наличииЦена 19 220 руб.4805 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 19 350 руб.4838 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Korting HK 62550 B
-
В наличииЦена 23 050 руб.5763 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 27 550 руб.6888 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
-
В наличииЦена 45 140 руб.11285 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART
-
В наличииЦена 56 590 руб.14148 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 95750 BW SMART, 90 см
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6250
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
42х48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45х51 см
Страна производитель
Китай
Газовая варочная панель LEX GVG 430 BL поверхность из закаленного стекла 3 газовые конфорки двухконтурная конфорка переключатели поворотные электроподжиг независимая установка габариты (ШхГ) 45x51 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газовая варочная панель Lex GVG 430 BL черная