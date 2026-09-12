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Газовая варочная панель Midea MG3260TGW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Midea MG3260TGW

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Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 1
Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 2
Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 3
Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 4
Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 5
Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 6
Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 1
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 2
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 3
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 4
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 5
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 6
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693486
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.2x49.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30x9x52 см
Размеры в упаковке, см
58х36х17
Вес, кг.
7.45

Описание товара Газовая варочная панель Midea MG3260TGW

Газовая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 газовые конфорки Defendi, 1 конфорка повышенной мощности WOK 3.3 кВт с тремя рядами пламени, фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунная решетка, цвет - белое стекло



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Midea MG3260TGW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Развернуть
Размер ниши для встраивания
26.2x49.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30x9x52 см
Описание
Газовая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 газовые конфорки Defendi, 1 конфорка повышенной мощности WOK 3.3 кВт с тремя рядами пламени, фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунная решетка, цвет - белое стекло


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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