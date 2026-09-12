Газовая варочная панель Midea MG3260TGW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693486
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.2x49.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30x9x52 см
Размеры в упаковке, см
58х36х17
Вес, кг.
7.45
Описание товара Газовая варочная панель Midea MG3260TGW
Газовая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 газовые конфорки Defendi, 1 конфорка повышенной мощности WOK 3.3 кВт с тремя рядами пламени, фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунная решетка, цвет - белое стекло
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
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Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
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Размер ниши для встраивания
26.2x49.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30x9x52 см
Газовая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 газовые конфорки Defendi, 1 конфорка повышенной мощности WOK 3.3 кВт с тремя рядами пламени, фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунная решетка, цвет - белое стекло
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
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