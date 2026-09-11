Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BGh черная
Варочная панель Weissgauff отличается стильным и современным дизайном, идеально подходящим для любого кухонного интерьера. Изготовленная из прочного закаленного стекла, эта газовая панель обеспечивает не только элегантный внешний вид, но и надежность в эксплуатации. С тремя эффективными конфорками, общая мощность которых составляет 6200 Вт, данная модель станет отличным решением для приготовления разнообразных блюд. Несмотря на отсутствие индикатора остаточного тепла и блокировки панели, простое и интуитивно понятное механическое управление обеспечивает легкость в использовании. Эта варочная панель предназначена для тех, кто ценит качество, функциональность и эстетику. Надежные материалы и продуманная конструкция гарантируют долгий срок службы и высокую производительность, помогая создавать кулинарные шедевры каждый день.
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Теги товара: газовые
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Теги товара: газовые
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