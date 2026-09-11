Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W
Категория: ЭлектрическиеХарактеристики: • Тип: электрическая 30см • Тип установки: независимая • Управление: фронтальное, переключатели поворотные • Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 2шт • Мощность конфорок, Вт.:1500, 1500 • Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000 • Материал исполнения: металл с эмалью Особенности: 4 ножки-опоры (дают возможность использовать панель, как отдельностоящую) Конфорки чугунные быстрого нагрева, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика Цвет: белый Габариты (ШхГхВ), мм: 290 х 515 х 51 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260 х 485 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке Раздел: Варочная панель
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Теги товара: белые
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Теги товара: белые
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