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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402

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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402 - фото 1
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402 - фото 2
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402 - фото 3
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402 - фото 4
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402 - фото 1
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402 - фото 2
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402 - фото 3
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402 - фото 4
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610827
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип
электрическая
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
43x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5x43x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х50х11
Вес, кг.
8.2

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402

Электрическая варочная поверхность Kuppersberg ECS 402 с тремя независимыми конфорками обладает рабочей панелью из стеклокерамики – материала, на очистку которого даже от въевшихся загрязнений вы потратите минимум времени. При помощи сенсорной панели управления вы сможете в считанные секунды установить 1 из 9 мощностей нагрева. Еще одно достоинство модели Kuppersberg ECS 402 – предусмотренная в ней двухконтурная конфорка, зона нагрева которой изменяется в соответствии с диаметром посуды. Индикаторы остаточного тепла подскажут, какая из конфорок осталась горячей после выключения прибора, что позволит вам разогреть или довести до готовности различные блюда, не расходуя электричество. Встроенный таймер в автоматическом режиме приостановит работу домашней помощницы, как только подойдет к концу заданный вами временной промежуток. Функция блокировки не позволит маленьким детям включить варочную панель или внести коррективы в установленные параметры.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип
электрическая
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
43x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5x43x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая варочная поверхность Kuppersberg ECS 402 с тремя независимыми конфорками обладает рабочей панелью из стеклокерамики – материала, на очистку которого даже от въевшихся загрязнений вы потратите минимум времени. При помощи сенсорной панели управления вы сможете в считанные секунды установить 1 из 9 мощностей нагрева. Еще одно достоинство модели Kuppersberg ECS 402 – предусмотренная в ней двухконтурная конфорка, зона нагрева которой изменяется в соответствии с диаметром посуды. Индикаторы остаточного тепла подскажут, какая из конфорок осталась горячей после выключения прибора, что позволит вам разогреть или довести до готовности различные блюда, не расходуя электричество. Встроенный таймер в автоматическом режиме приостановит работу домашней помощницы, как только подойдет к концу заданный вами временной промежуток. Функция блокировки не позволит маленьким детям включить варочную панель или внести коррективы в установленные параметры.


Теги товара: сенсорные
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