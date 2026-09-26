Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 402
Электрическая варочная поверхность Kuppersberg ECS 402 с тремя независимыми конфорками обладает рабочей панелью из стеклокерамики – материала, на очистку которого даже от въевшихся загрязнений вы потратите минимум времени. При помощи сенсорной панели управления вы сможете в считанные секунды установить 1 из 9 мощностей нагрева. Еще одно достоинство модели Kuppersberg ECS 402 – предусмотренная в ней двухконтурная конфорка, зона нагрева которой изменяется в соответствии с диаметром посуды. Индикаторы остаточного тепла подскажут, какая из конфорок осталась горячей после выключения прибора, что позволит вам разогреть или довести до готовности различные блюда, не расходуя электричество. Встроенный таймер в автоматическом режиме приостановит работу домашней помощницы, как только подойдет к концу заданный вами временной промежуток. Функция блокировки не позволит маленьким детям включить варочную панель или внести коррективы в установленные параметры.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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