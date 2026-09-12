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Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная

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Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная - фото 1
Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная - фото 2
Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная - фото 3
Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная - фото 4
Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693549
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.8x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
28.8x5x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х15
Вес, кг.
15

Описание товара Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная

Индукционная варочная поверхность Midea MIH32103 оснащена двумя конфорками мощностью 3500 Вт. Прибор поддерживает непрерывное регулирование мощности нагрева, изменяя частоту магнитного поля. Благодаря панели с сенсорными кнопками можно легко управлять конфорками. Устройство поддерживает 9 уровней нагрева конфорок. Это позволяет хозяйке готовить пищу, используя разные кулинарные техники. В каждую из конфорок Midea MIH32103 встроены индикаторы остаточного тепла. По ним можно определить, насколько горячей остается поверхность. Эта опция защищает от ожогов. Варочная поверхность автоматически отключается через время благодаря таймеру. Для каждой варочной зоны можно настроить время работы до 99 минут. Функция обнаружения посуды обеспечивает рациональный расход электроэнергии, упрощает управление конфорками. Автоматика определяет наличие посуды, активируя нужную зону. Для быстрого и кратковременного нагрева используется функция Booster. Она удобна для разогревания масла, подогрева блюда, обжарки продуктов.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Midea MIH32103 черная/черная




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Развернуть
Размер ниши для встраивания
26.8x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
28.8x5x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Индукционная варочная поверхность Midea MIH32103 оснащена двумя конфорками мощностью 3500 Вт. Прибор поддерживает непрерывное регулирование мощности нагрева, изменяя частоту магнитного поля. Благодаря панели с сенсорными кнопками можно легко управлять конфорками. Устройство поддерживает 9 уровней нагрева конфорок. Это позволяет хозяйке готовить пищу, используя разные кулинарные техники. В каждую из конфорок Midea MIH32103 встроены индикаторы остаточного тепла. По ним можно определить, насколько горячей остается поверхность. Эта опция защищает от ожогов. Варочная поверхность автоматически отключается через время благодаря таймеру. Для каждой варочной зоны можно настроить время работы до 99 минут. Функция обнаружения посуды обеспечивает рациональный расход электроэнергии, упрощает управление конфорками. Автоматика определяет наличие посуды, активируя нужную зону. Для быстрого и кратковременного нагрева используется функция Booster. Она удобна для разогревания масла, подогрева блюда, обжарки продуктов.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
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