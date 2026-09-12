Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17
Варочная панель электрическая GEFEST СВН 3210 К17 коричневый Электрическая варочная поверхность Gefest СВН 3210 К17 – это стандартная поверхность с наличием 4 чугунных конфорок. Монтаж данной модели – независимый. Мощность ее подключения достигает 5.5 кВт. Материал изготовления панели – это прочная эмалированная сталь. Поверхность обладает удобным размещением панели управления, а также оригинальным дизайном. Коричневое цветовое исполнение позволяет гармонично дополнить любую кухню, независимо от ее дизайна. Gefest СВН 3210 К17 обладает практичными индикаторами включения/выключения и удобным электрозажигаением горелок стола. Модель оборудована поворотными переключателями. Параметры поверхности – высота составляет 8 сантиметров, ширина – 59 сантиметров, а глубина – 52 сантиметров. Мощность электроконфорок стола – 1-2 кВт. Модель отвечает всем требованиям 1-го класса безопасности. Gefest СВН 3210 К17 – простая в уходе, эксплуатации и функциональная модель, которая отличается достойным качеством, а также демократичной ценой.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 810 руб.2453 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Korting HK 60003 B
-
В наличииЦена 10 080 руб.2520 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая
-
В наличииЦена 11 300 руб.2825 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601
-
В наличииЦена 11 470 руб.2868 руб. в СплитГазовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая
-
В наличииЦена 12 050 руб. 21 150 руб.3013 руб. в СплитГазовая варочная панель Midea MG3270TGW
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6420 CN
-
В наличииЦена 13 980 руб.3495 руб. в СплитГазовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый
-
В наличииЦена 16 680 руб.4170 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 43053 B, 45 см
-
В наличииЦена 19 220 руб.4805 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 19 350 руб.4838 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Korting HK 62550 B
-
В наличииЦена 23 050 руб.5763 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 27 550 руб.6888 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17