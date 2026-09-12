Электрическая варочная панель Darina 6Р Е 327 B Black
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678089
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5,2х52 см
Размеры в упаковке, см
64х58х10
Вес, кг.
5.1
Описание товара Электрическая варочная панель Darina 6Р Е 327 B Black
Электрическая варочная панель выполнена в классическом черном цвете. Благодаря отсутствию рамки по периметру и гладкой поверхности прибора ухаживать за ней стало гораздо легче. Преимуществом у данной модели является расширенная зона нагрева, она позволяет использовать посуду большего размера, с ней Ваше пребывание на кухне станет максимально комфортным. Техника DARINA поможет создать уютную и комфортную атмосферу в доме. Вы можете насладиться легкостью приготовления кулинарных блюд без лишних трат.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5,2х52 см
Электрическая варочная панель выполнена в классическом черном цвете. Благодаря отсутствию рамки по периметру и гладкой поверхности прибора ухаживать за ней стало гораздо легче. Преимуществом у данной модели является расширенная зона нагрева, она позволяет использовать посуду большего размера, с ней Ваше пребывание на кухне станет максимально комфортным. Техника DARINA поможет создать уютную и комфортную атмосферу в доме. Вы можете насладиться легкостью приготовления кулинарных блюд без лишних трат.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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