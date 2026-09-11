Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая
Категория: Газовые Современная серия варочных панелей - это сочетание эксклюзивного дизайна и высокопрочных материалов. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного и безопасного приготовления пищи на наших варочных поверхностях. Преимущественные особенности газовой варочной панели: Чугунные решетки (восьмиугольные) 4 ножки-опоры (дают возможность использовать панель, как отдельностоящую) Жаропрочное стекло Газ-контроль (автоматически закрывает газовый клапан, если возникла утечка газа) Автоматический электроподжиг расположен в ручке конфорки Итальянские горелки «SABAF» Возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне В комплекте жиклеры для баллонного и магистрального газа Скошенные края с 4х сторон Управление Фронтальное управление происходит с помощью цельнометаллических полнотелых ручек управления Материал исполнения Варочная панель выполнена из высококачественного жаропрочного стекла устойчивого к внешнему воздействию. Мощность конфорок 2 конфорки мощностью: 2600, 1700 Вт Ширина 300 мм Размеры для встраивания 260 х 485 (Ш*Г) Цветовая гамма Белое стекло Вес 5 кг Изготовитель Maunfeld Ltd. 0 Dockside Rd, Middlesbrough ,TS6 6UZ, England. Страна сборки Турция Раздел: Варочные поверхности
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Теги товара: белые
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Теги товара: белые
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