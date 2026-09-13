Top.Mail.Ru
Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото 1
Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото 2
Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото 3
Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото 4
Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото 5
Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
комбинированная
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото 3
  • Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото 4
  • Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото 5
  • Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716931
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип панели
комбинированная
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56х48-49
Габаритные размеры (ШхВхГ)
580x540x45 мм
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
61х57х15
Вес, кг.
10

Описание товара Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная

Варочная панель Бош PBY6C6B62O работает с несколькими видами нагрева — благодаря такой комбинации можно экономить энергию, выбирать более подходящие конфорки для тех блюд, которые хочется приготовить сейчас. Количество конфорок в этой модели: 4. Зоны нагрева в модели Bosch стандартные, нет дополнительных особенностей. Модель Бош PBY6C6B62O входит в дизайн-линейку: Serie | 2. Цвет — черный. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: эмаль. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип панели
комбинированная
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56х48-49
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
580x540x45 мм
Страна производитель
Турция
Описание
Варочная панель Бош PBY6C6B62O работает с несколькими видами нагрева — благодаря такой комбинации можно экономить энергию, выбирать более подходящие конфорки для тех блюд, которые хочется приготовить сейчас. Количество конфорок в этой модели: 4. Зоны нагрева в модели Bosch стандартные, нет дополнительных особенностей. Модель Бош PBY6C6B62O входит в дизайн-линейку: Serie | 2. Цвет — черный. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: эмаль. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...