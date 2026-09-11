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Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище Asustor (AS7110T)

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Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 1
Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 2
Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 3
Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 4
Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 5
Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 6
Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 7
Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 1
  • Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 2
  • Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 3
  • Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 4
  • Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 5
  • Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 6
  • Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 7
  • Сетевое хранилище Asustor (AS7110T) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586047
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Характеристики

Бренд
Asustor
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
230x293x215.5 мм
Количество отсеков для накопителей, шт.
10
Частота процессора
3400 ГГц
Цвет
черный
Комплектация
сетевой накопитель, винт с плоской головкой (для жесткого диска 2, 5) x40, винт с плоской головкой (для жесткого диска 3.5) x40, винты М.2 x2, кабель питания, руководство по быстрой установке, сетевой кабель 10GBE (кат. 5e), сетевой кабель RJ-45
Модель процессора
Intel Xeon E-2224
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8192
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит, 10 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
RJ-45
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
350
Система охлаждения
да
Размеры в упаковке, см
40х37х35
Вес, кг.
9.55

Описание товара Сетевое хранилище Asustor (AS7110T)

Сетевое хранилище (NAS) ASUSTOR LOCKERSTOR 10 PRO на 100 процентов оправдывает свое название. Перед вами – модель профессионального класса, рассчитанная на использование в корпоративной среде. Устройство обладает возможностью установки до 10 накопителей, объем каждого из которых может достигать 18 ТБ. Допускается монтаж устройств хранения данных, соответствующих форм-факторам 2.5 и 3.5 дюйма. Поддерживаемые интерфейсы – SATA II и SATA III. Сетевое хранилище (NAS) ASUSTOR LOCKERSTOR 10 PRO поддерживает RAID 5, RAID 0, RAID 6, RAID 1, RAID 10, а также массив JBOD и режим Single disk. В наличии 2 слота для NVMe-накопителей, используемых для кеширования данных. Базовая производительность хранилища очень высока. Устройство оснащено 4-ядерным процессором Intel Xeon E-2224 и 8 Гб оперативной памяти. ОЗУ располагает функцией коррекции ошибок. Такая память минимизирует вероятность появления программных сбоев. Максимально допустимый объем памяти составляет 64 Гб (в такой конфигурации устанавливаются 2 модуля по 32 Гб). Активная система охлаждения исключает перегрев хранилища и накопителей.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Asustor (AS7110T)




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Характеристики
Бренд
Asustor
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
230x293x215.5 мм
Количество отсеков для накопителей, шт.
10
Частота процессора
3400 ГГц
Цвет
черный
Комплектация
сетевой накопитель, винт с плоской головкой (для жесткого диска 2, 5) x40, винт с плоской головкой (для жесткого диска 3.5) x40, винты М.2 x2, кабель питания, руководство по быстрой установке, сетевой кабель 10GBE (кат. 5e), сетевой кабель RJ-45
Модель процессора
Intel Xeon E-2224
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8192
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит, 10 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
RJ-45
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
350
Система охлаждения
да
Описание
Сетевое хранилище (NAS) ASUSTOR LOCKERSTOR 10 PRO на 100 процентов оправдывает свое название. Перед вами – модель профессионального класса, рассчитанная на использование в корпоративной среде. Устройство обладает возможностью установки до 10 накопителей, объем каждого из которых может достигать 18 ТБ. Допускается монтаж устройств хранения данных, соответствующих форм-факторам 2.5 и 3.5 дюйма. Поддерживаемые интерфейсы – SATA II и SATA III. Сетевое хранилище (NAS) ASUSTOR LOCKERSTOR 10 PRO поддерживает RAID 5, RAID 0, RAID 6, RAID 1, RAID 10, а также массив JBOD и режим Single disk. В наличии 2 слота для NVMe-накопителей, используемых для кеширования данных. Базовая производительность хранилища очень высока. Устройство оснащено 4-ядерным процессором Intel Xeon E-2224 и 8 Гб оперативной памяти. ОЗУ располагает функцией коррекции ошибок. Такая память минимизирует вероятность появления программных сбоев. Максимально допустимый объем памяти составляет 64 Гб (в такой конфигурации устанавливаются 2 модуля по 32 Гб). Активная система охлаждения исключает перегрев хранилища и накопителей.
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