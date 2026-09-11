Видеокарта Nvidia PCIE16 T1000 8GB GDDR6 BLK (900-5G172-2270-000)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Nvidia PCIE16 T1000 8GB GDDR6 BLK (900-5G172-2270-000)
NVIDIA T1000 8GB - профессиональная видеокарта на архитектуре NVIDIA Turing с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, разработанная для рабочих станций с компактными корпусами и многодисплейной конфигурацией. Это низкопрофильный однослотовый адаптер с активным охлаждением и поддержкой профессиональных приложений и драйверов.
Для кого и под какие задачи
T1000 8GB подойдёт инженерам, дизайнерам, монтажёрам и разработчикам, которые работают с CAD-сценами, 3D-моделями, видео и многомониторными рабочими пространствами, но используют корпуса малого форм-фактора. Карта также уместна в офисах и студиях, где важна одновременная работа нескольких профессиональных приложений с плавной отрисовкой интерфейса и стабильной поддержкой нескольких 4K/5K-панелей.
Производительность и память
T1000 8GB оснащена 896 CUDA-ядрами и обеспечивает до 2,5 TFLOPS одинарной точности, чего достаточно для целого ряда профессиональных задач, в том числе моделирования, визуализации и редактирования видео. 8 ГБ GDDR6 с ECC, 128-битным интерфейсом и пропускной способностью до 160 ГБ/с дают комфортный объём буфера для сложных сцен и многослойных проектов в разрешениях 4K и выше.
Охлаждение и конструкция
Карта выполнена в низкопрофильном однослотовом форм-факторе, что позволяет устанавливать её в компактные рабочие станции и тонкие корпуса, не блокируя соседние слоты. Активное охлаждение при энергопотреблении около 50 Вт обеспечивает стабильную работу под длительной нагрузкой без серьёзного влияния на акустический фон системы.
Подключения и интеграция
T1000 8GB оснащена четырьмя mini DisplayPort 1.4, поддерживающими подключение до четырёх дисплеев с разрешением вплоть до 5K или двух панелей 8K при соответствующей конфигурации. Интерфейс PCIe 3.0 x16, низкое энергопотребление и отсутствие необходимости в дополнительном питании упрощают интеграцию карты в широкий спектр существующих рабочих станций.
Важные нюансы перед покупкой
T1000 ориентирована на профессиональные рабочие процессы: максимальную отдачу она показывает в CAD, 3D-графике, видео и задачах с несколькими дисплеями, тогда как для чисто игрового сценария она не создавалась. При планировании рабочей станции полезно заранее продумать количество и разрешение подключаемых мониторов, а также проверить совместимость корпуса с low-profile/одиночным слотом, чтобы использовать сильные стороны карты - компактность и многодисплейную конфигурацию.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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NVIDIA T1000 8GB - профессиональная видеокарта на архитектуре NVIDIA Turing с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, разработанная для рабочих станций с компактными корпусами и многодисплейной конфигурацией. Это низкопрофильный однослотовый адаптер с активным охлаждением и поддержкой профессиональных приложений и драйверов.
Для кого и под какие задачи
T1000 8GB подойдёт инженерам, дизайнерам, монтажёрам и разработчикам, которые работают с CAD-сценами, 3D-моделями, видео и многомониторными рабочими пространствами, но используют корпуса малого форм-фактора. Карта также уместна в офисах и студиях, где важна одновременная работа нескольких профессиональных приложений с плавной отрисовкой интерфейса и стабильной поддержкой нескольких 4K/5K-панелей.
Производительность и память
T1000 8GB оснащена 896 CUDA-ядрами и обеспечивает до 2,5 TFLOPS одинарной точности, чего достаточно для целого ряда профессиональных задач, в том числе моделирования, визуализации и редактирования видео. 8 ГБ GDDR6 с ECC, 128-битным интерфейсом и пропускной способностью до 160 ГБ/с дают комфортный объём буфера для сложных сцен и многослойных проектов в разрешениях 4K и выше.
Охлаждение и конструкция
Карта выполнена в низкопрофильном однослотовом форм-факторе, что позволяет устанавливать её в компактные рабочие станции и тонкие корпуса, не блокируя соседние слоты. Активное охлаждение при энергопотреблении около 50 Вт обеспечивает стабильную работу под длительной нагрузкой без серьёзного влияния на акустический фон системы.
Подключения и интеграция
T1000 8GB оснащена четырьмя mini DisplayPort 1.4, поддерживающими подключение до четырёх дисплеев с разрешением вплоть до 5K или двух панелей 8K при соответствующей конфигурации. Интерфейс PCIe 3.0 x16, низкое энергопотребление и отсутствие необходимости в дополнительном питании упрощают интеграцию карты в широкий спектр существующих рабочих станций.
Важные нюансы перед покупкой
T1000 ориентирована на профессиональные рабочие процессы: максимальную отдачу она показывает в CAD, 3D-графике, видео и задачах с несколькими дисплеями, тогда как для чисто игрового сценария она не создавалась. При планировании рабочей станции полезно заранее продумать количество и разрешение подключаемых мониторов, а также проверить совместимость корпуса с low-profile/одиночным слотом, чтобы использовать сильные стороны карты - компактность и многодисплейную конфигурацию.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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