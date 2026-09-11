Описание товара Видеокарта Nvidia PCIE16 T1000 8GB GDDR6 BLK (900-5G172-2270-000)

NVIDIA T1000 8GB - профессиональная видеокарта на архитектуре NVIDIA Turing с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, разработанная для рабочих станций с компактными корпусами и многодисплейной конфигурацией. Это низкопрофильный однослотовый адаптер с активным охлаждением и поддержкой профессиональных приложений и драйверов.

Для кого и под какие задачи

T1000 8GB подойдёт инженерам, дизайнерам, монтажёрам и разработчикам, которые работают с CAD-сценами, 3D-моделями, видео и многомониторными рабочими пространствами, но используют корпуса малого форм-фактора. Карта также уместна в офисах и студиях, где важна одновременная работа нескольких профессиональных приложений с плавной отрисовкой интерфейса и стабильной поддержкой нескольких 4K/5K-панелей.

Производительность и память

T1000 8GB оснащена 896 CUDA-ядрами и обеспечивает до 2,5 TFLOPS одинарной точности, чего достаточно для целого ряда профессиональных задач, в том числе моделирования, визуализации и редактирования видео. 8 ГБ GDDR6 с ECC, 128-битным интерфейсом и пропускной способностью до 160 ГБ/с дают комфортный объём буфера для сложных сцен и многослойных проектов в разрешениях 4K и выше.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в низкопрофильном однослотовом форм-факторе, что позволяет устанавливать её в компактные рабочие станции и тонкие корпуса, не блокируя соседние слоты. Активное охлаждение при энергопотреблении около 50 Вт обеспечивает стабильную работу под длительной нагрузкой без серьёзного влияния на акустический фон системы.

Подключения и интеграция

T1000 8GB оснащена четырьмя mini DisplayPort 1.4, поддерживающими подключение до четырёх дисплеев с разрешением вплоть до 5K или двух панелей 8K при соответствующей конфигурации. Интерфейс PCIe 3.0 x16, низкое энергопотребление и отсутствие необходимости в дополнительном питании упрощают интеграцию карты в широкий спектр существующих рабочих станций.

Важные нюансы перед покупкой

T1000 ориентирована на профессиональные рабочие процессы: максимальную отдачу она показывает в CAD, 3D-графике, видео и задачах с несколькими дисплеями, тогда как для чисто игрового сценария она не создавалась. При планировании рабочей станции полезно заранее продумать количество и разрешение подключаемых мониторов, а также проверить совместимость корпуса с low-profile/одиночным слотом, чтобы использовать сильные стороны карты - компактность и многодисплейную конфигурацию.