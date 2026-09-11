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Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB)

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Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB) - фото 1
Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB) - фото 2
Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB) - фото 3
Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB) - фото 4
Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Quadro T1000
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1065
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
156
  • Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB) - фото 1
  • Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB) - фото 2
  • Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB) - фото 3
  • Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB) - фото 4
  • Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538904
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Характеристики

Бренд
PNY
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T1000
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1065
Частота видеопамяти
10000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
156
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х18х8
Вес, г.
500

Описание товара Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB)

Это видеокарта, которая отлично подойдет для Вашего компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia Quadro, а также видеопамятью GDDR6 объемом 4 Гб и частотой 10000 МГц. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта устанавливается в PCI-E 3.0 слот на материнской плате и выводит информацию на дисплей, используя: Type-C. За вычислительные и графические операции отвечает технология API DirectX 12/OpenGL 4.5, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта PNY nVidia Quadro T1000 4 GB (VCNT1000-SB)




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Характеристики
Бренд
PNY
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T1000
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1065
Частота видеопамяти
10000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
156
Страна производитель
Китай
Описание
Это видеокарта, которая отлично подойдет для Вашего компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia Quadro, а также видеопамятью GDDR6 объемом 4 Гб и частотой 10000 МГц. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта устанавливается в PCI-E 3.0 слот на материнской плате и выводит информацию на дисплей, используя: Type-C. За вычислительные и графические операции отвечает технология API DirectX 12/OpenGL 4.5, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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