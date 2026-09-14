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Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI

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Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 1
Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 2
Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 3
Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 4
Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 5
Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 6
Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 7
Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 8
Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 9
Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
291.9
  • Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 1
  • Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 2
  • Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 3
  • Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 4
  • Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 5
  • Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 6
  • Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 7
  • Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 8
  • Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 9
  • Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733062
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Характеристики

Бренд
Palit
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
291.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х10
Вес, кг.
1.27

Описание товара Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI

GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ SFF набирают популярность по понятным причинам. Они экономят место, уменьшают беспорядок и предлагают большую портативность. Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 Series разработана с этой целью — обеспечить мощность высокопроизводительного графического процессора в форм-факторе, который помещается в компактные корпуса ПК. Графические процессоры GeForce RTX 50 Series на базе NVIDIA Blackwell предоставляют геймерам и создателям игровые возможности искусственного интеллекта, меняющие правила игры. Архитектура NVIDIA Blackwell Лучшая платформа для геймеров и создателей контента Лучший в трассировке лучей и ИИ RTX — самая передовая платформа для технологий полной трассировки лучей и нейронного рендеринга, которые революционизируют способы, которыми мы играем и творим. Более 700 игр и приложений используют RTX для обеспечения реалистичной графики и невероятно высокой производительности с передовыми функциями ИИ, такими как DLSS Multi Frame Generation.

Отзывы о товаре Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Palit
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
291.9
Страна производитель
Китай
Описание
GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ SFF набирают популярность по понятным причинам. Они экономят место, уменьшают беспорядок и предлагают большую портативность. Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 Series разработана с этой целью — обеспечить мощность высокопроизводительного графического процессора в форм-факторе, который помещается в компактные корпуса ПК. Графические процессоры GeForce RTX 50 Series на базе NVIDIA Blackwell предоставляют геймерам и создателям игровые возможности искусственного интеллекта, меняющие правила игры. Архитектура NVIDIA Blackwell Лучшая платформа для геймеров и создателей контента Лучший в трассировке лучей и ИИ RTX — самая передовая платформа для технологий полной трассировки лучей и нейронного рендеринга, которые революционизируют способы, которыми мы играем и творим. Более 700 игр и приложений используют RTX для обеспечения реалистичной графики и невероятно высокой производительности с передовыми функциями ИИ, такими как DLSS Multi Frame Generation.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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