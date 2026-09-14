Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PALIT NE7506T019T1-GB2061S RTX5060Ti INFINITY 3 16GB GDDR7 128bit 3-DP HDMI
GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ SFF набирают популярность по понятным причинам. Они экономят место, уменьшают беспорядок и предлагают большую портативность. Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 Series разработана с этой целью — обеспечить мощность высокопроизводительного графического процессора в форм-факторе, который помещается в компактные корпуса ПК. Графические процессоры GeForce RTX 50 Series на базе NVIDIA Blackwell предоставляют геймерам и создателям игровые возможности искусственного интеллекта, меняющие правила игры. Архитектура NVIDIA Blackwell Лучшая платформа для геймеров и создателей контента Лучший в трассировке лучей и ИИ RTX — самая передовая платформа для технологий полной трассировки лучей и нейронного рендеринга, которые революционизируют способы, которыми мы играем и творим. Более 700 игр и приложений используют RTX для обеспечения реалистичной графики и невероятно высокой производительности с передовыми функциями ИИ, такими как DLSS Multi Frame Generation.
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