Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP
**Видеокарта Sapphire RX9060XT PURE OC 16GB GDDR6 — мощь и стиль для ваших игр!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX9060XT PURE OC! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать Sapphire RX9060XT PURE OC?** * **Высокая производительность:** 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и заводской разгон (Overclocking) обеспечивают плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться чёткой и детализированной картинкой. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до трёх мониторов — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, что помогает поддерживать стабильную работу видеокарты даже во время интенсивных игровых сессий. * **Стильный дизайн:** белый цвет и подсветка делают эту видеокарту не только мощной, но и визуально привлекательной. **Основные характеристики:** * производитель графического процессора: AMD; * серия графического процессора: Radeon; * модель графического процессора: RX 9060XT; * объём видеопамяти: 16 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR6; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы: 1 DisplayPort, 2 HDMI; * разъёмы дополнительного питания: 8 pin; * количество занимаемых слотов: 3; * длина видеокарты (PCB): 240 мм; * тип охлаждения: активное. С видеокартой Sapphire RX9060XT PURE OC ваши игры заиграют новыми красками!
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Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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