Top.Mail.Ru
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 1
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 2
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 3
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 4
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 5
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 6
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 1
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 2
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 3
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 4
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 5
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 6
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735206
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2700
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
240
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP

**Видеокарта Sapphire RX9060XT PURE OC 16GB GDDR6 — мощь и стиль для ваших игр!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX9060XT PURE OC! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать Sapphire RX9060XT PURE OC?** * **Высокая производительность:** 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и заводской разгон (Overclocking) обеспечивают плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться чёткой и детализированной картинкой. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до трёх мониторов — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, что помогает поддерживать стабильную работу видеокарты даже во время интенсивных игровых сессий. * **Стильный дизайн:** белый цвет и подсветка делают эту видеокарту не только мощной, но и визуально привлекательной. **Основные характеристики:** * производитель графического процессора: AMD; * серия графического процессора: Radeon; * модель графического процессора: RX 9060XT; * объём видеопамяти: 16 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR6; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы: 1 DisplayPort, 2 HDMI; * разъёмы дополнительного питания: 8 pin; * количество занимаемых слотов: 3; * длина видеокарты (PCB): 240 мм; * тип охлаждения: активное. С видеокартой Sapphire RX9060XT PURE OC ваши игры заиграют новыми красками!



Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2700
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
240
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Sapphire RX9060XT PURE OC 16GB GDDR6 — мощь и стиль для ваших игр!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX9060XT PURE OC! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать Sapphire RX9060XT PURE OC?** * **Высокая производительность:** 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и заводской разгон (Overclocking) обеспечивают плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться чёткой и детализированной картинкой. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до трёх мониторов — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, что помогает поддерживать стабильную работу видеокарты даже во время интенсивных игровых сессий. * **Стильный дизайн:** белый цвет и подсветка делают эту видеокарту не только мощной, но и визуально привлекательной. **Основные характеристики:** * производитель графического процессора: AMD; * серия графического процессора: Radeon; * модель графического процессора: RX 9060XT; * объём видеопамяти: 16 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR6; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы: 1 DisplayPort, 2 HDMI; * разъёмы дополнительного питания: 8 pin; * количество занимаемых слотов: 3; * длина видеокарты (PCB): 240 мм; * тип охлаждения: активное. С видеокартой Sapphire RX9060XT PURE OC ваши игры заиграют новыми красками!


Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...