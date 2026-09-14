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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret

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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 8
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 9
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 10
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 11
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 12
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 13
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 14
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 15
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 16
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 17
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 18
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 19
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 13
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 14
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 15
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 16
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 17
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 18
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 19
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735260
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.32

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret

Игровая видеокарта GIGABYTE AMD Radeon 9060 XT GAMING OC с 16 ГБ памяти GDDR6 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с четырьмя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с тремя вентиляторами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности.



Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая видеокарта GIGABYTE AMD Radeon 9060 XT GAMING OC с 16 ГБ памяти GDDR6 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с четырьмя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с тремя вентиляторами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности.


Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2620/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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