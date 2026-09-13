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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Объем видеопамяти
16 Гб
Разрядность шины памяти
128 bit
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717799
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Объем видеопамяти
16 Гб
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х33
Вес, кг.
1.8

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G - версия RTX 5060 Ti с 16 ГБ GDDR7 и усиленным охлаждением WINDFORCE MAX, нацеленная на пользователей, которым нужен запас по VRAM и более низкие температуры при длительной нагрузке. В отличие от классической GAMING OC, эта модификация делает акцент на эффективности кулера и стабильности работы в плотных корпусах и рабочих сценариях.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G подходит тем, кто много играет в ресурсоёмкие проекты с тяжёлыми текстурами и планирует активно использовать трассировку лучей и DLSS 4 в QHD и частично в 4K. Карта также уместна в рабочих станциях для монтажа, 3D-графики и анализа данных, где 16 ГБ видеопамяти позволяют комфортно работать с объёмными сценами и несколькими мониторами без быстрого упора в VRAM.

Архитектура и производительность

Как и другие версии RTX 5060 Ti, WINDFORCE MAX OC получает 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битную шину с пропускной способностью до 28 Гбит/с. Заводской разгон ядра сопоставим с линией GAMING OC, однако благодаря доработанному охлаждению карта дольше удерживает высокие частоты под нагрузкой, что особенно заметно в длинных игровых сессиях и продолжительном рендере.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCI-E 5.0 и оснащается тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая многоэкранные конфигурации и современные 4K/8K-мониторы. Охлаждение WINDFORCE MAX с увеличенной площадью радиатора и оптимизированным воздушным потоком снижает температуры GPU и памяти, что положительно сказывается на ресурсе и акустическом комфорте при условии адекватного airflow в корпусе.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендации по блоку питания остаются на уровне 650 Вт с одним 8-пиновым кабелем, но с учётом длительных нагрузок и возможных пиковых потреблений стоит предусмотреть качественный БП с запасом по мощности. Габариты и масса у версии WINDFORCE MAX выше, чем у EAGLE, поэтому перед покупкой стоит проверить, выдержит ли корпус и крепление видеокарты, а также не перекроет ли радиатор нижние слоты или фронтальные вентиляторы.



Теги товара: Для игр в 4K

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Объем видеопамяти
16 Гб
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G - версия RTX 5060 Ti с 16 ГБ GDDR7 и усиленным охлаждением WINDFORCE MAX, нацеленная на пользователей, которым нужен запас по VRAM и более низкие температуры при длительной нагрузке. В отличие от классической GAMING OC, эта модификация делает акцент на эффективности кулера и стабильности работы в плотных корпусах и рабочих сценариях.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G подходит тем, кто много играет в ресурсоёмкие проекты с тяжёлыми текстурами и планирует активно использовать трассировку лучей и DLSS 4 в QHD и частично в 4K. Карта также уместна в рабочих станциях для монтажа, 3D-графики и анализа данных, где 16 ГБ видеопамяти позволяют комфортно работать с объёмными сценами и несколькими мониторами без быстрого упора в VRAM.

Архитектура и производительность

Как и другие версии RTX 5060 Ti, WINDFORCE MAX OC получает 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битную шину с пропускной способностью до 28 Гбит/с. Заводской разгон ядра сопоставим с линией GAMING OC, однако благодаря доработанному охлаждению карта дольше удерживает высокие частоты под нагрузкой, что особенно заметно в длинных игровых сессиях и продолжительном рендере.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCI-E 5.0 и оснащается тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая многоэкранные конфигурации и современные 4K/8K-мониторы. Охлаждение WINDFORCE MAX с увеличенной площадью радиатора и оптимизированным воздушным потоком снижает температуры GPU и памяти, что положительно сказывается на ресурсе и акустическом комфорте при условии адекватного airflow в корпусе.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендации по блоку питания остаются на уровне 650 Вт с одним 8-пиновым кабелем, но с учётом длительных нагрузок и возможных пиковых потреблений стоит предусмотреть качественный БП с запасом по мощности. Габариты и масса у версии WINDFORCE MAX выше, чем у EAGLE, поэтому перед покупкой стоит проверить, выдержит ли корпус и крепление видеокарты, а также не перекроет ли радиатор нижние слоты или фронтальные вентиляторы.



Теги товара: Для игр в 4K
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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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