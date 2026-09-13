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Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P)

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Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 1
Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 2
Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 3
Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 4
Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 5
Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 6
Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 7
Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717808
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
226
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х9
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P)

MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell, ориентированная на требовательных геймеров и создателей контента, которым важны 16 ГБ GDDR7 и компактный двухвентиляторный форм-фактор. Серия SHADOW 2X OC PLUS сочетает заводской разгон, интерфейс PCIe 5.0 и поддержку DLSS 4 и современных технологий RTX.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti SHADOW 2X OC PLUS рассчитана на пользователей, играющих в ААА-проекты в 1440p с высоким качеством графики, трассировкой лучей и активным использованием DLSS, а также на тех, кто параллельно использует видеокарту в задачах монтажа и 3D-графики. Для небольших студий и фрилансеров 16 ГБ видеопамяти упрощают работу с тяжёлыми таймлайнами и сложными сценами, не переводя систему сразу в ценовой сегмент RTX 5070+.

Архитектура и производительность

По данным MSI у RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, а память работает на скорости 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2640 МГц в режиме Extreme и около 2625 МГц в Gaming Mode, что даёт заметный запас относительно референсных значений и помогает удерживать высокий FPS в длительных сессиях.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, поддерживая высокочастотные мониторы QHD и 4K, а также современные телевизоры. Двухвентиляторный кулер SHADOW 2X с улучшенной пластиной и тепловыми трубками рассчитан на теплопакет RTX 5060 Ti, при этом компактная длина упрощает установку в корпуса формата mid-tower.

Важные нюансы перед покупкой

MSI указывает рекомендованный блок питания 650 Вт и 16-пиновый разъём 12VHPWR, поэтому для апгрейда старых систем потребуется либо современный БП, либо качественный адаптер, который не стоит перегибать и зажимать. Хотя 16 ГБ видеопамяти дают ощутимый запас на будущее, сама RTX 5060 Ti остаётся картой среднего класса, и для систем, нацеленных на стабильный 4K с максимальными пресетами, имеет смысл сравнить её с RTX 5070/5080 по бюджету и задачам.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
226
Страна производитель
Китай
Описание

MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell, ориентированная на требовательных геймеров и создателей контента, которым важны 16 ГБ GDDR7 и компактный двухвентиляторный форм-фактор. Серия SHADOW 2X OC PLUS сочетает заводской разгон, интерфейс PCIe 5.0 и поддержку DLSS 4 и современных технологий RTX.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti SHADOW 2X OC PLUS рассчитана на пользователей, играющих в ААА-проекты в 1440p с высоким качеством графики, трассировкой лучей и активным использованием DLSS, а также на тех, кто параллельно использует видеокарту в задачах монтажа и 3D-графики. Для небольших студий и фрилансеров 16 ГБ видеопамяти упрощают работу с тяжёлыми таймлайнами и сложными сценами, не переводя систему сразу в ценовой сегмент RTX 5070+.

Архитектура и производительность

По данным MSI у RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, а память работает на скорости 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2640 МГц в режиме Extreme и около 2625 МГц в Gaming Mode, что даёт заметный запас относительно референсных значений и помогает удерживать высокий FPS в длительных сессиях.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, поддерживая высокочастотные мониторы QHD и 4K, а также современные телевизоры. Двухвентиляторный кулер SHADOW 2X с улучшенной пластиной и тепловыми трубками рассчитан на теплопакет RTX 5060 Ti, при этом компактная длина упрощает установку в корпуса формата mid-tower.

Важные нюансы перед покупкой

MSI указывает рекомендованный блок питания 650 Вт и 16-пиновый разъём 12VHPWR, поэтому для апгрейда старых систем потребуется либо современный БП, либо качественный адаптер, который не стоит перегибать и зажимать. Хотя 16 ГБ видеопамяти дают ощутимый запас на будущее, сама RTX 5060 Ti остаётся картой среднего класса, и для систем, нацеленных на стабильный 4K с максимальными пресетами, имеет смысл сравнить её с RTX 5070/5080 по бюджету и задачам.

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Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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