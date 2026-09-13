Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC P)
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell, ориентированная на требовательных геймеров и создателей контента, которым важны 16 ГБ GDDR7 и компактный двухвентиляторный форм-фактор. Серия SHADOW 2X OC PLUS сочетает заводской разгон, интерфейс PCIe 5.0 и поддержку DLSS 4 и современных технологий RTX.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Ti SHADOW 2X OC PLUS рассчитана на пользователей, играющих в ААА-проекты в 1440p с высоким качеством графики, трассировкой лучей и активным использованием DLSS, а также на тех, кто параллельно использует видеокарту в задачах монтажа и 3D-графики. Для небольших студий и фрилансеров 16 ГБ видеопамяти упрощают работу с тяжёлыми таймлайнами и сложными сценами, не переводя систему сразу в ценовой сегмент RTX 5070+.
Архитектура и производительность
По данным MSI у RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, а память работает на скорости 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2640 МГц в режиме Extreme и около 2625 МГц в Gaming Mode, что даёт заметный запас относительно референсных значений и помогает удерживать высокий FPS в длительных сессиях.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, поддерживая высокочастотные мониторы QHD и 4K, а также современные телевизоры. Двухвентиляторный кулер SHADOW 2X с улучшенной пластиной и тепловыми трубками рассчитан на теплопакет RTX 5060 Ti, при этом компактная длина упрощает установку в корпуса формата mid-tower.
Важные нюансы перед покупкой
MSI указывает рекомендованный блок питания 650 Вт и 16-пиновый разъём 12VHPWR, поэтому для апгрейда старых систем потребуется либо современный БП, либо качественный адаптер, который не стоит перегибать и зажимать. Хотя 16 ГБ видеопамяти дают ощутимый запас на будущее, сама RTX 5060 Ti остаётся картой среднего класса, и для систем, нацеленных на стабильный 4K с максимальными пресетами, имеет смысл сравнить её с RTX 5070/5080 по бюджету и задачам.
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MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell, ориентированная на требовательных геймеров и создателей контента, которым важны 16 ГБ GDDR7 и компактный двухвентиляторный форм-фактор. Серия SHADOW 2X OC PLUS сочетает заводской разгон, интерфейс PCIe 5.0 и поддержку DLSS 4 и современных технологий RTX.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Ti SHADOW 2X OC PLUS рассчитана на пользователей, играющих в ААА-проекты в 1440p с высоким качеством графики, трассировкой лучей и активным использованием DLSS, а также на тех, кто параллельно использует видеокарту в задачах монтажа и 3D-графики. Для небольших студий и фрилансеров 16 ГБ видеопамяти упрощают работу с тяжёлыми таймлайнами и сложными сценами, не переводя систему сразу в ценовой сегмент RTX 5070+.
Архитектура и производительность
По данным MSI у RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, а память работает на скорости 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2640 МГц в режиме Extreme и около 2625 МГц в Gaming Mode, что даёт заметный запас относительно референсных значений и помогает удерживать высокий FPS в длительных сессиях.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, поддерживая высокочастотные мониторы QHD и 4K, а также современные телевизоры. Двухвентиляторный кулер SHADOW 2X с улучшенной пластиной и тепловыми трубками рассчитан на теплопакет RTX 5060 Ti, при этом компактная длина упрощает установку в корпуса формата mid-tower.
Важные нюансы перед покупкой
MSI указывает рекомендованный блок питания 650 Вт и 16-пиновый разъём 12VHPWR, поэтому для апгрейда старых систем потребуется либо современный БП, либо качественный адаптер, который не стоит перегибать и зажимать. Хотя 16 ГБ видеопамяти дают ощутимый запас на будущее, сама RTX 5060 Ti остаётся картой среднего класса, и для систем, нацеленных на стабильный 4K с максимальными пресетами, имеет смысл сравнить её с RTX 5070/5080 по бюджету и задачам.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
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