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Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL

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Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 1
Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 2
Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 3
Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 4
Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706513
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
2000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
204
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х9
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL

INSPIRE гармонично сочетает в себе элегантный компактный дизайн и передовую производительность, предлагая расширенные возможности и гарантируя полную совместимость с творческими и профессиональными сборками. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента INSPIRE сочетает в себе компактный форм-фактор и повышенную производительность, что делает его идеальным вариантом для творческих профессионалов, которым нужна эффективность. Два вентилятора на большом радиаторе обеспечивают отличную эффективность охлаждения и низкий уровень шума.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
2000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
204
Страна производитель
Китай
Описание
INSPIRE гармонично сочетает в себе элегантный компактный дизайн и передовую производительность, предлагая расширенные возможности и гарантируя полную совместимость с творческими и профессиональными сборками. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента INSPIRE сочетает в себе компактный форм-фактор и повышенную производительность, что делает его идеальным вариантом для творческих профессионалов, которым нужна эффективность. Два вентилятора на большом радиаторе обеспечивают отличную эффективность охлаждения и низкий уровень шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX5060Ti INSPIRE 2X OC 16GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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