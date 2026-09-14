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Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G)

Отзывы(0)
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Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 1
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 2
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 3
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 4
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 5
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 6
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 7
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 8
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 9
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 10
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 11
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 12
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 13
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 14
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 15
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 16
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 17
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 18
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 19
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 20
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 1
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 2
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 3
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 4
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 5
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 6
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 7
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 8
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 9
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 10
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 11
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 12
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 13
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 14
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 15
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 16
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 17
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 18
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 19
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 20
  • Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735316
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.53

Описание товара Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G)

Ощутите первоклассную производительность Prime GeForce RTX 5060 Ti с 2,5-слотовой конструкцией для расширенной совместимости и усовершенствованной конструкцией из трех вентиляторов для превосходного воздушного потока и превосходного охлаждения. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента Prime RTX 5060 имеет 2,5-слотовую конструкцию с тщательно продуманной компоновкой кожуха, радиатора и тепловых трубок, что позволяет трем вентиляторам Axial-tech использовать вентиляцию боковой панели корпуса и обеспечивать оптимальные тепловые характеристики. У разных типов подшипников есть свои плюсы и минусы. Двойные шарикоподшипники отличаются исключительной долговечностью и могут служить вдвое дольше, чем подшипники скольжения.

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G)




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Ощутите первоклассную производительность Prime GeForce RTX 5060 Ti с 2,5-слотовой конструкцией для расширенной совместимости и усовершенствованной конструкцией из трех вентиляторов для превосходного воздушного потока и превосходного охлаждения. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента Prime RTX 5060 имеет 2,5-слотовую конструкцию с тщательно продуманной компоновкой кожуха, радиатора и тепловых трубок, что позволяет трем вентиляторам Axial-tech использовать вентиляцию боковой панели корпуса и обеспечивать оптимальные тепловые характеристики. У разных типов подшипников есть свои плюсы и минусы. Двойные шарикоподшипники отличаются исключительной долговечностью и могут служить вдвое дольше, чем подшипники скольжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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