Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G)
Ощутите первоклассную производительность Prime GeForce RTX 5060 Ti с 2,5-слотовой конструкцией для расширенной совместимости и усовершенствованной конструкцией из трех вентиляторов для превосходного воздушного потока и превосходного охлаждения. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента Prime RTX 5060 имеет 2,5-слотовую конструкцию с тщательно продуманной компоновкой кожуха, радиатора и тепловых трубок, что позволяет трем вентиляторам Axial-tech использовать вентиляцию боковой панели корпуса и обеспечивать оптимальные тепловые характеристики. У разных типов подшипников есть свои плюсы и минусы. Двойные шарикоподшипники отличаются исключительной долговечностью и могут служить вдвое дольше, чем подшипники скольжения.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5060Ti 16G OC EDITION (16Gb, GDDR7, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (PRIME-RTX5060TI-O16G)