Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC
GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC — это сочетание бесстрашия и мощи. Она обеспечивает высокую производительность в играх и творчестве, дополняя это стильным дизайном и передовыми технологиями охлаждения. Это надежный инструмент для геймеров, которые стремятся к победе. Дизайн и подсветка GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC сочетает в себе страсть геймеров и современный дизайн с яркой подсветкой, четкими линиями и острыми гранями. Мягкое свечение, проходящее через матовую поверхность и эмблему дракона, наполняет устройство невероятной энергией. Тензорные ядра 5-го поколения Видеокарта оснащена тензорными ядрами 5-го поколения, что обеспечивает максимальную производительность ИИ с поддержкой FP4 и технологией DLSS 4. Это позволяет значительно улучшить качество графики и производительность в играх, использующих искусственный интеллект. Потоковые мультипроцессоры Новые потоковые мультипроцессоры оптимизированы для нейронных шейдеров, что обеспечивает более эффективную обработку графики и улучшенную производительность в современных играх и приложениях. Ядра для трассировки лучей 4-го поколения Видеокарта оснащена ядрами для трассировки лучей 4-го поколения, которые созданы для работы с мегагеометрией. Это позволяет добиться более реалистичного освещения и теней в играх, что значительно улучшает визуальное качество и погружение в игровой процесс.
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