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Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL

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Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 1
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 2
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 3
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 4
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 5
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 6
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 7
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 8
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 9
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 10
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 11
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 12
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 13
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 14
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 15
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 16
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 17
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 18
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 19
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 20
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 21
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 22
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 23
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 24
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 25
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 26
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 27
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 28
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 29
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 30
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 31
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 32
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 33
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 34
Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 12
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 13
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 14
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 15
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 16
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 17
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 18
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 19
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 20
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 21
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 22
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 23
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 24
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 25
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 26
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 27
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 28
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 29
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 30
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 31
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 32
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 33
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 34
  • Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706518
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х9
Вес, кг.
1.17

Описание товара Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL

Игровая видеокарта MSI GeForce RTX 5070 SHADOW 2X OC с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 12 Гб памяти GDDR7 поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта с двумя осевыми кулерами занимает 2.5 слота расширения.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая видеокарта MSI GeForce RTX 5070 SHADOW 2X OC с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 12 Гб памяти GDDR7 поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта с двумя осевыми кулерами занимает 2.5 слота расширения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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