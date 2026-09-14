Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7
MSI GeForce RTX 5070 оснащена мощным графическим процессором с внушительной частотой 2160 МГц и сверхбыстрой памятью GDDR7 объемом 12 Гб. Это отличное решение для тех, кто хочет работать и играть на ультравысоком уровне — поддержка разрешения до 7680x4320 делает эту видеокарту настоящей находкой для 4K и даже 8K-экранов. Управляйте сразу четырьмя мониторами – отличный выбор для профессиональных задач, творчества и многозадачности. Активное охлаждение обеспечит стабильную работу даже при высоких нагрузках, а современный техпроцесс 5 нм — энергоэффективность и низкое тепловыделение. Длина платы 231 мм позволит легко найти место в большинстве корпусов. Благодаря интерфейсу PCI-E 5.0 и поддержке HDMI и DisplayPort эта видеокарта будет отличной основой для современной игровой и рабочей системы.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, RTX 5070, NVIDIA GeForce
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