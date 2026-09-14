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Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7

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Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото 1
Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото 2
Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото 3
Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото 4
Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото 5
Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2160
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733051
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Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2160
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
231
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х9
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7

MSI GeForce RTX 5070 оснащена мощным графическим процессором с внушительной частотой 2160 МГц и сверхбыстрой памятью GDDR7 объемом 12 Гб. Это отличное решение для тех, кто хочет работать и играть на ультравысоком уровне — поддержка разрешения до 7680x4320 делает эту видеокарту настоящей находкой для 4K и даже 8K-экранов. Управляйте сразу четырьмя мониторами – отличный выбор для профессиональных задач, творчества и многозадачности. Активное охлаждение обеспечит стабильную работу даже при высоких нагрузках, а современный техпроцесс 5 нм — энергоэффективность и низкое тепловыделение. Длина платы 231 мм позволит легко найти место в большинстве корпусов. Благодаря интерфейсу PCI-E 5.0 и поддержке HDMI и DisplayPort эта видеокарта будет отличной основой для современной игровой и рабочей системы.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2160
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
231
Страна производитель
Китай
Описание
MSI GeForce RTX 5070 оснащена мощным графическим процессором с внушительной частотой 2160 МГц и сверхбыстрой памятью GDDR7 объемом 12 Гб. Это отличное решение для тех, кто хочет работать и играть на ультравысоком уровне — поддержка разрешения до 7680x4320 делает эту видеокарту настоящей находкой для 4K и даже 8K-экранов. Управляйте сразу четырьмя мониторами – отличный выбор для профессиональных задач, творчества и многозадачности. Активное охлаждение обеспечит стабильную работу даже при высоких нагрузках, а современный техпроцесс 5 нм — энергоэффективность и низкое тепловыделение. Длина платы 231 мм позволит легко найти место в большинстве корпусов. Благодаря интерфейсу PCI-E 5.0 и поддержке HDMI и DisplayPort эта видеокарта будет отличной основой для современной игровой и рабочей системы.
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Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 2X//RTX 5070, HDMI, DP*3, 12G , D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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