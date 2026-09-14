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Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6

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Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 1
Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 2
Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 3
Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 4
Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 5
Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 6
Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 7
Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 8
Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 9
Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
288
  • Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 1
  • Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 2
  • Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 3
  • Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 4
  • Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 5
  • Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 6
  • Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 7
  • Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 8
  • Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 9
  • Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733049
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
288
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х9
Вес, кг.
1.58

Описание товара Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6

**Видеокарта Gigabyte RX9070 GAMING 16GB GDDR6 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Gigabyte RX9070 GAMING! Она обеспечит высокую производительность и потрясающее качество графики. **Почему стоит выбрать эту видеокарту?** * **Высокая производительность:** 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и разрядность шины 256 бит гарантируют быструю обработку данных и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться чёткой и детализированной картинкой. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до 4 мониторов (2 порта DisplayPort и 2 порта HDMI) — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу видеокарты даже во время интенсивных игровых сессий. * **Стильный дизайн с подсветкой:** видеокарта не только мощная, но и выглядит впечатляюще — она станет украшением вашего игрового ПК. **Основные характеристики:** * производитель графического процессора: AMD; * серия графического процессора: Radeon; * модель графического процессора: RX 9070; * тип охлаждения: активное; * количество занимаемых слотов: 3; * длина видеокарты (PCB): 288 мм; * разъёмы дополнительного питания: 8pin + 8pin. С видеокартой Gigabyte RX9070 GAMING ваши игры заиграют новыми красками!

Отзывы о товаре Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Развернуть
Длина видеокарты (PCB), мм
288
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RX9070 GAMING 16GB GDDR6 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Gigabyte RX9070 GAMING! Она обеспечит высокую производительность и потрясающее качество графики. **Почему стоит выбрать эту видеокарту?** * **Высокая производительность:** 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и разрядность шины 256 бит гарантируют быструю обработку данных и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться чёткой и детализированной картинкой. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до 4 мониторов (2 порта DisplayPort и 2 порта HDMI) — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу видеокарты даже во время интенсивных игровых сессий. * **Стильный дизайн с подсветкой:** видеокарта не только мощная, но и выглядит впечатляюще — она станет украшением вашего игрового ПК. **Основные характеристики:** * производитель графического процессора: AMD; * серия графического процессора: Radeon; * модель графического процессора: RX 9070; * тип охлаждения: активное; * количество занимаемых слотов: 3; * длина видеокарты (PCB): 288 мм; * разъёмы дополнительного питания: 8pin + 8pin. С видеокартой Gigabyte RX9070 GAMING ваши игры заиграют новыми красками!
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Отзывы


Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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