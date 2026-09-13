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Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M)

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Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 9
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 10
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 10
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718806
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х7
Вес, г.
970

Описание товара Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M)

**Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 — мощный инструмент для игр и работы с графикой!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного игрового процесса с видеокартой Palit RTX5060Ti WHITE OC. Эта модель идеально подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с графически интенсивными приложениями. **Основные характеристики:** * объём видеопамяти: 16 ГБ; * тип памяти: GDDR7; * разрядность шины памяти: 128 бит; * интерфейсы вывода изображения: 3xDP, HDMI; * система охлаждения: 2 вентилятора. **Преимущества:** * **высокая производительность:** наслаждайтесь играми и приложениями без лагов и задержек; * **современные технологии:** видеокарта поддерживает последние графические стандарты и технологии, обеспечивая высокое качество изображения; * **эффективное охлаждение:** два вентилятора гарантируют надёжное охлаждение даже при максимальных нагрузках; * **универсальность:** подходит для подключения к нескольким мониторам, что удобно как для игр, так и для работы. Выберите видеокарту Palit RTX5060Ti WHITE OC и откройте для себя новые горизонты в мире игр и графического дизайна!

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 — мощный инструмент для игр и работы с графикой!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного игрового процесса с видеокартой Palit RTX5060Ti WHITE OC. Эта модель идеально подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с графически интенсивными приложениями. **Основные характеристики:** * объём видеопамяти: 16 ГБ; * тип памяти: GDDR7; * разрядность шины памяти: 128 бит; * интерфейсы вывода изображения: 3xDP, HDMI; * система охлаждения: 2 вентилятора. **Преимущества:** * **высокая производительность:** наслаждайтесь играми и приложениями без лагов и задержек; * **современные технологии:** видеокарта поддерживает последние графические стандарты и технологии, обеспечивая высокое качество изображения; * **эффективное охлаждение:** два вентилятора гарантируют надёжное охлаждение даже при максимальных нагрузках; * **универсальность:** подходит для подключения к нескольким мониторам, что удобно как для игр, так и для работы. Выберите видеокарту Palit RTX5060Ti WHITE OC и откройте для себя новые горизонты в мире игр и графического дизайна!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 16GB GDDR7 (NE7506TU19T1-GB2061M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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