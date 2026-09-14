Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G)
Видеокарта ASRock с графическим процессором AMD Radeon RX 9070 работает с современными играми и приложениями в высоком разрешении. Частота GPU достигает 2520 МГц в режиме Boost, что ускоряет обработку графики и улучшает плавность изображения. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с пропускной способностью 20000 МГц даёт возможность хранить большие текстуры и данные для сложных сцен. Интерфейс PCI-E 5.0x16 создаёт условия для быстрой передачи данных с материнской платой. Поддержка разрешения до 7680 х 4320 позволяет получить детализированное изображение на нескольких мониторах. Трёхвентиляторная активная система охлаждения с тепловыми трубками помогает снижать температуру видеокарты при длительных нагрузках. Поддержка трассировки лучей улучшает реалистичность освещения и теней в играх и визуализациях. Наличие HDMI 2.1b и трёх DisplayPort 2.1a даёт возможность подключать до четырёх мониторов с современными стандартами передачи видео. Совместимость с DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 расширяет возможности запуска новых игр и профессиональных приложений. Рекомендуемая мощность блока питания 700 Вт учитывает максимальное энергопотребление видеокарты в 220 Вт для стабильной работы системы.
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