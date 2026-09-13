Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U)
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC 12GB - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell с усиленным охлаждением и 12 ГБ GDDR7, ориентированная на продвинутый QHD- и частичный 4K-гейминг, а также ресурсоёмкие задачи в рабочих станциях. Серия GamingPro-S сочетает строгий корпус с ARGB-подсветкой, системой TurboFan 4.0 и поддержкой Palit Maker для кастомизации кожуха.
Для кого и под какие задачи
RTX 5070 GamingPro-S OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p и 4K, рассчитывают на высокие пресеты, DLSS 4 и трассировку лучей без агрессивных компромиссов по качеству графики. Для создателей контента и пользователей AI-инструментов 12 ГБ GDDR7 и архитектура Blackwell дают заметный запас по работе с рендером, сложными сценами и моделями, если нагрузка ещё не требует уровня RTX 5070 Ti и выше.
Архитектура и производительность
По спецификациям у Palit RTX 5070 GamingPro-S OC 6144 CUDA-ядер, 12 ГБ GDDR7, 192-битная шина и скорость памяти 28 Гбит/с с пропускной способностью около 672 ГБ/с. Буст-частота ядра достигает 2572 МГц, а TDP на уровне примерно 260-270 Вт позволяет удерживать высокие частоты при достаточном охлаждении, обеспечивая серьёзный запас FPS в QHD и уверенную работу в 4K с DLSS.
Подключения и охлаждение
Карта использует шину PCI-E 5.0 и оснащена одним HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, поддерживая до четырёх мониторов и разрешения вплоть до 8K. Система охлаждения с TurboFan Blade 4.0, композитными тепловыми трубками, медным основанием и 0dB-режимом в простое ориентирована на длительные игровые и рабочие нагрузки, при условии, что корпус хорошо продувается.
Важные нюансы перед покупкой
Рекомендованный блок питания для RTX 5070 GamingPro-S OC - не менее 650 Вт с одним 16-пиновым коннектором 12VHPWR, поэтому при апгрейде старой конфигурации нужно оценить совместимость БП и аккуратно проложить кабель без сильных перегибов. Длина карты около 330 мм и трёхслотовый форм-фактор требуют достаточно просторного корпуса; перед покупкой стоит проверить, не перекроет ли видеокарта места под фронтальный радиатор СЖО или корзины для дисков.
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Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC 12GB - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell с усиленным охлаждением и 12 ГБ GDDR7, ориентированная на продвинутый QHD- и частичный 4K-гейминг, а также ресурсоёмкие задачи в рабочих станциях. Серия GamingPro-S сочетает строгий корпус с ARGB-подсветкой, системой TurboFan 4.0 и поддержкой Palit Maker для кастомизации кожуха.
Для кого и под какие задачи
RTX 5070 GamingPro-S OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p и 4K, рассчитывают на высокие пресеты, DLSS 4 и трассировку лучей без агрессивных компромиссов по качеству графики. Для создателей контента и пользователей AI-инструментов 12 ГБ GDDR7 и архитектура Blackwell дают заметный запас по работе с рендером, сложными сценами и моделями, если нагрузка ещё не требует уровня RTX 5070 Ti и выше.
Архитектура и производительность
По спецификациям у Palit RTX 5070 GamingPro-S OC 6144 CUDA-ядер, 12 ГБ GDDR7, 192-битная шина и скорость памяти 28 Гбит/с с пропускной способностью около 672 ГБ/с. Буст-частота ядра достигает 2572 МГц, а TDP на уровне примерно 260-270 Вт позволяет удерживать высокие частоты при достаточном охлаждении, обеспечивая серьёзный запас FPS в QHD и уверенную работу в 4K с DLSS.
Подключения и охлаждение
Карта использует шину PCI-E 5.0 и оснащена одним HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, поддерживая до четырёх мониторов и разрешения вплоть до 8K. Система охлаждения с TurboFan Blade 4.0, композитными тепловыми трубками, медным основанием и 0dB-режимом в простое ориентирована на длительные игровые и рабочие нагрузки, при условии, что корпус хорошо продувается.
Важные нюансы перед покупкой
Рекомендованный блок питания для RTX 5070 GamingPro-S OC - не менее 650 Вт с одним 16-пиновым коннектором 12VHPWR, поэтому при апгрейде старой конфигурации нужно оценить совместимость БП и аккуратно проложить кабель без сильных перегибов. Длина карты около 330 мм и трёхслотовый форм-фактор требуют достаточно просторного корпуса; перед покупкой стоит проверить, не перекроет ли видеокарта места под фронтальный радиатор СЖО или корзины для дисков.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
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