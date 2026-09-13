Описание товара Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U)

Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC 12GB - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell с усиленным охлаждением и 12 ГБ GDDR7, ориентированная на продвинутый QHD- и частичный 4K-гейминг, а также ресурсоёмкие задачи в рабочих станциях. Серия GamingPro-S сочетает строгий корпус с ARGB-подсветкой, системой TurboFan 4.0 и поддержкой Palit Maker для кастомизации кожуха.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 GamingPro-S OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p и 4K, рассчитывают на высокие пресеты, DLSS 4 и трассировку лучей без агрессивных компромиссов по качеству графики. Для создателей контента и пользователей AI-инструментов 12 ГБ GDDR7 и архитектура Blackwell дают заметный запас по работе с рендером, сложными сценами и моделями, если нагрузка ещё не требует уровня RTX 5070 Ti и выше.

Архитектура и производительность

По спецификациям у Palit RTX 5070 GamingPro-S OC 6144 CUDA-ядер, 12 ГБ GDDR7, 192-битная шина и скорость памяти 28 Гбит/с с пропускной способностью около 672 ГБ/с. Буст-частота ядра достигает 2572 МГц, а TDP на уровне примерно 260-270 Вт позволяет удерживать высокие частоты при достаточном охлаждении, обеспечивая серьёзный запас FPS в QHD и уверенную работу в 4K с DLSS.

Подключения и охлаждение

Карта использует шину PCI-E 5.0 и оснащена одним HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, поддерживая до четырёх мониторов и разрешения вплоть до 8K. Система охлаждения с TurboFan Blade 4.0, композитными тепловыми трубками, медным основанием и 0dB-режимом в простое ориентирована на длительные игровые и рабочие нагрузки, при условии, что корпус хорошо продувается.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания для RTX 5070 GamingPro-S OC - не менее 650 Вт с одним 16-пиновым коннектором 12VHPWR, поэтому при апгрейде старой конфигурации нужно оценить совместимость БП и аккуратно проложить кабель без сильных перегибов. Длина карты около 330 мм и трёхслотовый форм-фактор требуют достаточно просторного корпуса; перед покупкой стоит проверить, не перекроет ли видеокарта места под фронтальный радиатор СЖО или корзины для дисков.