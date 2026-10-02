Top.Mail.Ru
Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB - фото 1
Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB - фото 2
Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB - фото 3
Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Quadro T1000
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1065
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB - фото 1
  • Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB - фото 2
  • Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB - фото 3
  • Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633182
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PNY
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T1000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1065
Частота видеопамяти
10000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
Mini DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
156
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х8
Вес, г.
680

Описание товара Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB

PNY Quadro T1000 8GB (VCNT1000-8GB-SB) - профессиональная видеокарта на чипе Turing с 8 ГБ GDDR6 для CAD, визуализации и рабочих станций с сертифицированными драйверами. Модель использует PCI Express 3.0 x16 и компактное активное охлаждение.

Для кого и под какие задачи

T1000 подойдёт инженерам CAD/CAM, архитекторам и дизайнерам, работающим с AutoCAD, SolidWorks, Revit, Inventor и аналогичными профессиональными приложениями. Карта сертифицирована для стабильной работы профсофта и многомониторных конфигураций до 4?4K.

Производительность и память

GPU Turing TU117 с 896 CUDA-ядрами, 56 TMU и 28 ROP работает на частотах 1065 МГц базовая и 1400 МГц Boost, оптимизирован для точных расчётов и viewport в CAD. 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и частотой 10 ГГц обеспечивают запас для сложных 3D-моделей, текстур и больших сборок.

Охлаждение и форм-фактор

Активная система охлаждения с радиатором и вентилятором рассчитана на круглосуточную работу в стойках и рабочих станциях при TDP 50 Вт. Low-profile однослотовый форм-фактор подходит для компактных серверов, slim-корпусов и рабочих станций малого размера.

Подключения и дисплеи

Четыре mini DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC позволяют подключить до 4 мониторов 7680?4320@60 Гц или конфигурации 4?4K@60 Гц и 2?8K@30 Гц. Идеально для профессиональных рабочих пространств инженеров и дизайнеров с несколькими экранами.

Важные нюансы перед покупкой

T1000 не требует дополнительного питания (TDP 50 Вт) и использует исключительно Quadro-драйверы NVIDIA для сертифицированной работы профприложений. Для игр уступает GeForce-аналогам той же мощности, но превосходит их стабильностью в профессиональном софте.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PNY
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T1000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1065
Частота видеопамяти
10000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
Mini DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
156
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание

PNY Quadro T1000 8GB (VCNT1000-8GB-SB) - профессиональная видеокарта на чипе Turing с 8 ГБ GDDR6 для CAD, визуализации и рабочих станций с сертифицированными драйверами. Модель использует PCI Express 3.0 x16 и компактное активное охлаждение.

Для кого и под какие задачи

T1000 подойдёт инженерам CAD/CAM, архитекторам и дизайнерам, работающим с AutoCAD, SolidWorks, Revit, Inventor и аналогичными профессиональными приложениями. Карта сертифицирована для стабильной работы профсофта и многомониторных конфигураций до 4?4K.

Производительность и память

GPU Turing TU117 с 896 CUDA-ядрами, 56 TMU и 28 ROP работает на частотах 1065 МГц базовая и 1400 МГц Boost, оптимизирован для точных расчётов и viewport в CAD. 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и частотой 10 ГГц обеспечивают запас для сложных 3D-моделей, текстур и больших сборок.

Охлаждение и форм-фактор

Активная система охлаждения с радиатором и вентилятором рассчитана на круглосуточную работу в стойках и рабочих станциях при TDP 50 Вт. Low-profile однослотовый форм-фактор подходит для компактных серверов, slim-корпусов и рабочих станций малого размера.

Подключения и дисплеи

Четыре mini DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC позволяют подключить до 4 мониторов 7680?4320@60 Гц или конфигурации 4?4K@60 Гц и 2?8K@30 Гц. Идеально для профессиональных рабочих пространств инженеров и дизайнеров с несколькими экранами.

Важные нюансы перед покупкой

T1000 не требует дополнительного питания (TDP 50 Вт) и использует исключительно Quadro-драйверы NVIDIA для сертифицированной работы профприложений. Для игр уступает GeForce-аналогам той же мощности, но превосходит их стабильностью в профессиональном софте.



Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...