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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 8
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 9
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 10
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
281
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735252
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.12

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Видеокарта GIGABYTE GV-N5060AERO OC-8GD представляет собой современное графическое решение на базе архитектуры NVIDIA Blackwell. Модель относится к линейке AERO и отличается элегантным дизайном с акцентом на эффективность и производительность. Технические характеристики Графический процессор GB206-250-A1 работает на частоте до 2595 МГц в режиме разгона. Видеокарта оснащена 3840 CUDA-ядрами, 30 RT-ядрами и 120 тензорными ядрами, что обеспечивает высокую производительность в играх и профессиональных приложениях. Видеопамять и пропускная способность Объём видеопамяти составляет 8 ГБ типа GDDR7 с эффективной частотой 28 Гбит/с. Ширина шины памяти — 128 бит, а пропускная способность достигает 448 ГБ/с, что гарантирует быструю обработку графических данных. Система охлаждения Система WINDFORCE включает три вентилятора Hawk с альтернативным вращением для минимизации турбулентности. Конструкция оснащена медным основанием, композитными тепловыми трубками и теплопроводящим гелем серверного класса для эффективного охлаждения. Интерфейсы и подключение Видеовыходы представлены одним портом HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, поддерживающими максимальное разрешение 7680 x 4300 пикселей. Видеокарта использует интерфейс PCI Express 5.0 x8 и требует дополнительного питания через 8-контактный разъём. Дизайн и особенности Внешний вид модели отличается белым пластиковым кожухом с матовой металлической вставкой. RGB-подсветка украшает название линейки AERO, а фирменное приложение GIGABYTE CONTROL CENTER позволяет настраивать эффекты подсветки. Рекомендуемая мощность блока питания — 500 Вт.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта GIGABYTE GV-N5060AERO OC-8GD представляет собой современное графическое решение на базе архитектуры NVIDIA Blackwell. Модель относится к линейке AERO и отличается элегантным дизайном с акцентом на эффективность и производительность. Технические характеристики Графический процессор GB206-250-A1 работает на частоте до 2595 МГц в режиме разгона. Видеокарта оснащена 3840 CUDA-ядрами, 30 RT-ядрами и 120 тензорными ядрами, что обеспечивает высокую производительность в играх и профессиональных приложениях. Видеопамять и пропускная способность Объём видеопамяти составляет 8 ГБ типа GDDR7 с эффективной частотой 28 Гбит/с. Ширина шины памяти — 128 бит, а пропускная способность достигает 448 ГБ/с, что гарантирует быструю обработку графических данных. Система охлаждения Система WINDFORCE включает три вентилятора Hawk с альтернативным вращением для минимизации турбулентности. Конструкция оснащена медным основанием, композитными тепловыми трубками и теплопроводящим гелем серверного класса для эффективного охлаждения. Интерфейсы и подключение Видеовыходы представлены одним портом HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, поддерживающими максимальное разрешение 7680 x 4300 пикселей. Видеокарта использует интерфейс PCI Express 5.0 x8 и требует дополнительного питания через 8-контактный разъём. Дизайн и особенности Внешний вид модели отличается белым пластиковым кожухом с матовой металлической вставкой. RGB-подсветка украшает название линейки AERO, а фирменное приложение GIGABYTE CONTROL CENTER позволяет настраивать эффекты подсветки. Рекомендуемая мощность блока питания — 500 Вт.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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