Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Видеокарта GIGABYTE GV-N5060AERO OC-8GD представляет собой современное графическое решение на базе архитектуры NVIDIA Blackwell. Модель относится к линейке AERO и отличается элегантным дизайном с акцентом на эффективность и производительность. Технические характеристики Графический процессор GB206-250-A1 работает на частоте до 2595 МГц в режиме разгона. Видеокарта оснащена 3840 CUDA-ядрами, 30 RT-ядрами и 120 тензорными ядрами, что обеспечивает высокую производительность в играх и профессиональных приложениях. Видеопамять и пропускная способность Объём видеопамяти составляет 8 ГБ типа GDDR7 с эффективной частотой 28 Гбит/с. Ширина шины памяти — 128 бит, а пропускная способность достигает 448 ГБ/с, что гарантирует быструю обработку графических данных. Система охлаждения Система WINDFORCE включает три вентилятора Hawk с альтернативным вращением для минимизации турбулентности. Конструкция оснащена медным основанием, композитными тепловыми трубками и теплопроводящим гелем серверного класса для эффективного охлаждения. Интерфейсы и подключение Видеовыходы представлены одним портом HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, поддерживающими максимальное разрешение 7680 x 4300 пикселей. Видеокарта использует интерфейс PCI Express 5.0 x8 и требует дополнительного питания через 8-контактный разъём. Дизайн и особенности Внешний вид модели отличается белым пластиковым кожухом с матовой металлической вставкой. RGB-подсветка украшает название линейки AERO, а фирменное приложение GIGABYTE CONTROL CENTER позволяет настраивать эффекты подсветки. Рекомендуемая мощность блока питания — 500 Вт.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060AERO OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret