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Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7

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Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 1
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 2
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 3
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 4
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 5
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2580
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 1
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 2
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 3
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 4
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 5
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733056
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2580
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х21х9
Вес, кг.
1.25

Описание товара Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7

Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 5060 представляет собой передовое решение для серьезных геймеров и профессионалов, которые ценят высокую производительность и надежность. В основе этой модели лежит мощный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5060, обеспечивающий невероятную скорость и реалистичную графику. Эта видеокарта оснащена 16 Гб ультрасовременной видеопамяти типа GDDR7, работающей на частоте 28000 МГц, что гарантирует плавную работу даже самых требовательных игр и приложений. Благодаря высокой частоте графического процессора в 2580 МГц, она обеспечивает безупречную производительность и позволяет наслаждаться играми на максимальных настройках. Поддержка до 4 мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 пикселей делают эту модель отличным выбором для организации мультимониторных конфигураций и работы с видео сверхвысокого разрешения. Разъемы DisplayPort и HDMI обеспечивают широкую совместимость с разнообразными устройствами отображения. Охлаждение видеокарты реализовано с помощью активной системы, которая эффективно отводит тепло, обеспечивая стабильную работу даже в условиях высоких нагрузок. Усовершенствованный техпроцесс 5 нм и разрядность шины памяти 256 bit позволяют достичь максимальной производительности и энергоэффективности. Интерфейс подключения PCI-E 5.0 обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместимость с современными материнскими платами. При длине платы в 320 мм, карта идеально впишется в большинство корпусов, обеспечивая легкость установки и стабильность работы. Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 5060 — это надежное решение для тех, кто стремится к максимальной производительности и качеству визуальных эффектов.



Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2580
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 5060 представляет собой передовое решение для серьезных геймеров и профессионалов, которые ценят высокую производительность и надежность. В основе этой модели лежит мощный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5060, обеспечивающий невероятную скорость и реалистичную графику. Эта видеокарта оснащена 16 Гб ультрасовременной видеопамяти типа GDDR7, работающей на частоте 28000 МГц, что гарантирует плавную работу даже самых требовательных игр и приложений. Благодаря высокой частоте графического процессора в 2580 МГц, она обеспечивает безупречную производительность и позволяет наслаждаться играми на максимальных настройках. Поддержка до 4 мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 пикселей делают эту модель отличным выбором для организации мультимониторных конфигураций и работы с видео сверхвысокого разрешения. Разъемы DisplayPort и HDMI обеспечивают широкую совместимость с разнообразными устройствами отображения. Охлаждение видеокарты реализовано с помощью активной системы, которая эффективно отводит тепло, обеспечивая стабильную работу даже в условиях высоких нагрузок. Усовершенствованный техпроцесс 5 нм и разрядность шины памяти 256 bit позволяют достичь максимальной производительности и энергоэффективности. Интерфейс подключения PCI-E 5.0 обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместимость с современными материнскими платами. При длине платы в 320 мм, карта идеально впишется в большинство корпусов, обеспечивая легкость установки и стабильность работы. Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 5060 — это надежное решение для тех, кто стремится к максимальной производительности и качеству визуальных эффектов.


Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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