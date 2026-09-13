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Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D)

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Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 9
Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 10
Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 10
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719084
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х7
Вес, г.
965

Описание товара Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D)

Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - "двухвентиляторная" версия с заводским разгоном для игровых сборок, где нужен запас по производительности по сравнению с базовыми моделями и при этом важны разумные габариты. Такой класс чаще рассматривают под уверенный 1440p и смешанные сценарии "игры + запись + повседневные рабочие задачи".

Для кого и под какие задачи

Модель уместна для пользователей, которые играют на высоких настройках в 1080p и 1440p и хотят сохранить запас на ближайшие пару лет без ухода в дорогие 70/80-серии. В прикладных задачах вроде монтажа, обработки фото и стриминга карта удобна тем, что даёт современную платформу NVIDIA и возможность опираться на экосистему драйверов и профилей под популярный софт.

Архитектура и память

В описаниях этой версии обычно указываются 8 ГБ GDDR7, 128-битная шина и память 28 Gbps, а также 4608 CUDA-ядер, что соответствует сегменту "Ti" и даёт практический запас относительно младших решений. Для Dual OC встречается упоминание Boost порядка 2632 МГц, то есть это вариант с повышенными частотами по сравнению с референсными значениями, но без необходимости ручного разгона.

Подключения и охлаждение

По портам чаще всего заявляют один HDMI и три DisplayPort, а максимальное разрешение - до 7680?4320, что подходит и для игровых мониторов, и для рабочих сетапов с двумя-тремя экранами. Также указывают интерфейс PCI Express 5.0 x8 и классическое двухвентиляторное охлаждение, которое важно раскрывать нормальной вентиляцией корпуса, иначе выигрыш от "тихой" модели быстро исчезает.

Важные нюансы перед покупкой

Для этой видеокарты обычно рекомендуют блок питания от 600 Вт и питание через 8-pin, поэтому экономить на качестве БП и кабелях не стоит - нестабильная линия питания чаще проявляется вылетами под нагрузкой. Объём 8 ГБ в 1440p в большинстве случаев достаточен, но если планируются игры с тяжёлыми текстурами или параллельно активно используется запись/монтаж, лучше заранее понимать, где придётся снижать настройки, чтобы не упираться в VRAM.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - "двухвентиляторная" версия с заводским разгоном для игровых сборок, где нужен запас по производительности по сравнению с базовыми моделями и при этом важны разумные габариты. Такой класс чаще рассматривают под уверенный 1440p и смешанные сценарии "игры + запись + повседневные рабочие задачи".

Для кого и под какие задачи

Модель уместна для пользователей, которые играют на высоких настройках в 1080p и 1440p и хотят сохранить запас на ближайшие пару лет без ухода в дорогие 70/80-серии. В прикладных задачах вроде монтажа, обработки фото и стриминга карта удобна тем, что даёт современную платформу NVIDIA и возможность опираться на экосистему драйверов и профилей под популярный софт.

Архитектура и память

В описаниях этой версии обычно указываются 8 ГБ GDDR7, 128-битная шина и память 28 Gbps, а также 4608 CUDA-ядер, что соответствует сегменту "Ti" и даёт практический запас относительно младших решений. Для Dual OC встречается упоминание Boost порядка 2632 МГц, то есть это вариант с повышенными частотами по сравнению с референсными значениями, но без необходимости ручного разгона.

Подключения и охлаждение

По портам чаще всего заявляют один HDMI и три DisplayPort, а максимальное разрешение - до 7680?4320, что подходит и для игровых мониторов, и для рабочих сетапов с двумя-тремя экранами. Также указывают интерфейс PCI Express 5.0 x8 и классическое двухвентиляторное охлаждение, которое важно раскрывать нормальной вентиляцией корпуса, иначе выигрыш от "тихой" модели быстро исчезает.

Важные нюансы перед покупкой

Для этой видеокарты обычно рекомендуют блок питания от 600 Вт и питание через 8-pin, поэтому экономить на качестве БП и кабелях не стоит - нестабильная линия питания чаще проявляется вылетами под нагрузкой. Объём 8 ГБ в 1440p в большинстве случаев достаточен, но если планируются игры с тяжёлыми текстурами или параллельно активно используется запись/монтаж, лучше заранее понимать, где придётся снижать настройки, чтобы не упираться в VRAM.

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Отзывы


Видеокарта Palit RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 (NE7506TT19P1-GB2062D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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