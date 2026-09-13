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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 12
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 13
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 14
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 15
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 16
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
281
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 13
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 14
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 15
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 16
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717790
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х8
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD)

Видеокарта Gigabyte с графическим процессором GeForce RTX 5060 Ti — это мощное решение для геймеров и профессионалов, которые ищут баланс между производительностью и надежностью. Произведенная в Китае и оснащенная новейшим графическим чипом NVIDIA, эта видеокарта представляет собой новое поколение вычислительных мощностей. С объемом видеопамяти 8 ГБ GDDR7 и разрядностью шины памяти 128 бит, данная видеокарта обеспечивает высокие скорости обработки данных и позволяет уверенно работать с самыми современными визуальными эффектами. Техпроцесс 5 нм способствует улучшенной энергоэффективности и более низкому тепловыделению. GeForce RTX 5060 Ti поддерживает подключение до четырех мониторов и может передавать изображение с максимальным разрешением до 7680x4320 пикселей, что открывает широкие возможности для работы с мультимониторными конфигурациями. Разъемы HDMI и DisplayPort интегрированы для удобства подключения. Частота видеопамяти достигает 28000 МГц, а частота графического процессора составляет 2407 МГц, что гарантирует бесперебойную работу в самых требовательных приложениях и играх. Эта видеокарта весит всего 1,23 кг, а ее длина составляет 281 мм, что делает ее удобной для установки в современные компьютерные корпуса. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti — это точное сочетание новаторских технологий и проверенного качества от одного из ведущих брендов в индустрии. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное решение для игр и работы с графикой.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte с графическим процессором GeForce RTX 5060 Ti — это мощное решение для геймеров и профессионалов, которые ищут баланс между производительностью и надежностью. Произведенная в Китае и оснащенная новейшим графическим чипом NVIDIA, эта видеокарта представляет собой новое поколение вычислительных мощностей. С объемом видеопамяти 8 ГБ GDDR7 и разрядностью шины памяти 128 бит, данная видеокарта обеспечивает высокие скорости обработки данных и позволяет уверенно работать с самыми современными визуальными эффектами. Техпроцесс 5 нм способствует улучшенной энергоэффективности и более низкому тепловыделению. GeForce RTX 5060 Ti поддерживает подключение до четырех мониторов и может передавать изображение с максимальным разрешением до 7680x4320 пикселей, что открывает широкие возможности для работы с мультимониторными конфигурациями. Разъемы HDMI и DisplayPort интегрированы для удобства подключения. Частота видеопамяти достигает 28000 МГц, а частота графического процессора составляет 2407 МГц, что гарантирует бесперебойную работу в самых требовательных приложениях и играх. Эта видеокарта весит всего 1,23 кг, а ее длина составляет 281 мм, что делает ее удобной для установки в современные компьютерные корпуса. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti — это точное сочетание новаторских технологий и проверенного качества от одного из ведущих брендов в индустрии. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное решение для игр и работы с графикой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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