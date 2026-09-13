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Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL

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Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 1
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 2
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 3
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 4
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 5
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 6
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 7
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 8
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 9
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 10
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 11
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 12
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 13
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 14
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 15
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 16
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 17
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 18
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 19
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 20
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 21
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 22
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 23
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 12
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 13
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 14
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 15
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 16
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 17
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 18
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 19
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 20
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 21
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 22
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 23
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706514
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х9
Вес, кг.
1.18

Описание товара Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL

Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC [RTX 5060 Ti 8G GAMING OC] обеспечивает возможность использования большинства видеоигр на высоких графических настройках. Модель с графическим процессором GeForce RTX 5060 Ti оснащена 8 Гб памяти GDDR7 с эффективной частотой 28000 МГц. Видеоадаптер поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD).

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC [RTX 5060 Ti 8G GAMING OC] обеспечивает возможность использования большинства видеоигр на высоких графических настройках. Модель с графическим процессором GeForce RTX 5060 Ti оснащена 8 Гб памяти GDDR7 с эффективной частотой 28000 МГц. Видеоадаптер поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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