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Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7

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Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 1
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 2
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 3
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 4
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 5
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 1
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 2
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 3
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 4
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 5
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733057
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х10
Вес, кг.
1.19

Описание товара Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7

Представляем видеокарту MAXSUN с потрясающим производительным потенциалом, созданную на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5060. Эта современная модель предназначена для геймеров и профессионалов, требующих максимум от своей системы. Видеокарта оснащена 8 ГБ продвинутой видеопамяти типа GDDR7, обеспечивающей невероятно высокую скорость обработки данных и плавное воспроизведение графически насыщенных сцен. Графический процессор работает на впечатляющей частоте 2280 МГц, а частота видеопамяти достигает 28000 МГц, предоставляя вашему компьютеру мощнейший импульс для запуска самых современных игр и приложений с высокими требованиями к графике. Видеокарта поддерживает подключение до четырех мониторов одновременно, что позволяет создавать мультиэкранные рабочие станции или комфортно играть на нескольких дисплеях. Максимальное разрешение, поддерживаемое этой моделью, составляет 7680x4320, гарантируя невероятную четкость и детализацию изображения. Охлаждение обеспечивается активной системой, которая эффективно защищает карту от перегрева, стабильно поддерживая ее работу даже при максимальных нагрузках. Эта карта построена с использованием передового 5-нм техпроцесса и имеет разрядность шины памяти 128 бит. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных, минимизируя задержки. Видеокарта реализована с поддержкой современных разъемов DisplayPort и HDMI, что делает ее совместимой с широким спектром современных мониторов и других устройств отображения. Длина видеокарты составляет 320 мм, что позволяет устанавливать ее в большинство современных корпусов, обеспечивая универсальность и легкость интеграции в ваш ПК. Выбирайте MAXSUN GeForce RTX 5060 для выхода на новый уровень в гейминге и работе с графикой!



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем видеокарту MAXSUN с потрясающим производительным потенциалом, созданную на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5060. Эта современная модель предназначена для геймеров и профессионалов, требующих максимум от своей системы. Видеокарта оснащена 8 ГБ продвинутой видеопамяти типа GDDR7, обеспечивающей невероятно высокую скорость обработки данных и плавное воспроизведение графически насыщенных сцен. Графический процессор работает на впечатляющей частоте 2280 МГц, а частота видеопамяти достигает 28000 МГц, предоставляя вашему компьютеру мощнейший импульс для запуска самых современных игр и приложений с высокими требованиями к графике. Видеокарта поддерживает подключение до четырех мониторов одновременно, что позволяет создавать мультиэкранные рабочие станции или комфортно играть на нескольких дисплеях. Максимальное разрешение, поддерживаемое этой моделью, составляет 7680x4320, гарантируя невероятную четкость и детализацию изображения. Охлаждение обеспечивается активной системой, которая эффективно защищает карту от перегрева, стабильно поддерживая ее работу даже при максимальных нагрузках. Эта карта построена с использованием передового 5-нм техпроцесса и имеет разрядность шины памяти 128 бит. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных, минимизируя задержки. Видеокарта реализована с поддержкой современных разъемов DisplayPort и HDMI, что делает ее совместимой с широким спектром современных мониторов и других устройств отображения. Длина видеокарты составляет 320 мм, что позволяет устанавливать ее в большинство современных корпусов, обеспечивая универсальность и легкость интеграции в ваш ПК. Выбирайте MAXSUN GeForce RTX 5060 для выхода на новый уровень в гейминге и работе с графикой!


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGAX2//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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