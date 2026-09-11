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Телевизор Harper 58" 58U750TS черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Harper 58" 58U750TS черный

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Телевизор Harper 58&quot; 58U750TS черный - фото 5
Телевизор Harper 58&quot; 58U750TS черный - фото 6
Телевизор Harper 58&quot; 58U750TS черный - фото 7
Телевизор Harper 58&quot; 58U750TS черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Harper 58&quot; 58U750TS черный - фото 1
  • Телевизор Harper 58&quot; 58U750TS черный - фото 2
  • Телевизор Harper 58&quot; 58U750TS черный - фото 3
  • Телевизор Harper 58&quot; 58U750TS черный - фото 4
  • Телевизор Harper 58&quot; 58U750TS черный - фото 5
  • Телевизор Harper 58&quot; 58U750TS черный - фото 6
  • Телевизор Harper 58&quot; 58U750TS черный - фото 7
  • Телевизор Harper 58&quot; 58U750TS черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582212
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Аксессуары для Телевизор Harper 58" 58U750TS черный



Характеристики

Бренд
HARPER
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1.4х1.1х0.25
Вес, кг.
19.5

Описание товара Телевизор Harper 58" 58U750TS черный

Наслаждайтесь просмотром любимых программ и фильмов в разрешении 4K Ultra HD с LED телевизор Harper 58U750TS. Большой 58 - дюймовый экран с тонкими рамками, обладающий широкими углами обзора и разрешением 3840х2160, обеспечивает максимально четкое, яркое и насыщенное изображение. Стабильно принимать сигналы цифрового и кабельного вещания позволяют встроенные цифровые тюнеры, а с помощью функции SMART TV, на базе Android 9.0 версии, вы сможете не зависеть от программы вещания, и в любое удобное время смотреть фильмы, сериалы и развлекательные шоу в сети интернет. 4K Ultra HD телевизор Harper 58U750TS - это настоящий медиацентр с широким выбором функций: запись ТВ программ по расписанию, функция Time Shift, отображение программы телепередач, воспроизведение медиафайлов с внешних носителей. Для подключения LED телевизора Harper 58U750TS к различным устройствам, а также для воспроизведения видео с внешних носителей предусмотрены разъемы USB и HDMI c функцией CEC, а для подключения к сети интернет - Wi-Fi и LAN.

Отзывы о товаре Телевизор Harper 58" 58U750TS черный




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Характеристики
Бренд
HARPER
Тип товара
Телевизоры
Описание
Наслаждайтесь просмотром любимых программ и фильмов в разрешении 4K Ultra HD с LED телевизор Harper 58U750TS. Большой 58 - дюймовый экран с тонкими рамками, обладающий широкими углами обзора и разрешением 3840х2160, обеспечивает максимально четкое, яркое и насыщенное изображение. Стабильно принимать сигналы цифрового и кабельного вещания позволяют встроенные цифровые тюнеры, а с помощью функции SMART TV, на базе Android 9.0 версии, вы сможете не зависеть от программы вещания, и в любое удобное время смотреть фильмы, сериалы и развлекательные шоу в сети интернет. 4K Ultra HD телевизор Harper 58U750TS - это настоящий медиацентр с широким выбором функций: запись ТВ программ по расписанию, функция Time Shift, отображение программы телепередач, воспроизведение медиафайлов с внешних носителей. Для подключения LED телевизора Harper 58U750TS к различным устройствам, а также для воспроизведения видео с внешних носителей предусмотрены разъемы USB и HDMI c функцией CEC, а для подключения к сети интернет - Wi-Fi и LAN.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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