Телевизор LG 50NANO81A6A.ARUG 50" LED 4K Ultra HD черный
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
NanoCell
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737928
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт., пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
126
Технология экрана
NanoCell
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.85х0.15
Вес, кг.
27.2
Описание товара Телевизор LG 50NANO81A6A.ARUG 50" LED 4K Ultra HD черный
Телевизор LG 50NANO81A6A – это окно в мир, где изображение обретает новые грани реализма. Благодаря передовой технологии NanoCell, каждый цвет, отображаемый на экране, становится более насыщенным и чистым. Миллионы наночастиц фильтруют неточные оттенки, создавая живую и естественную картинку, которая захватывает дух.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт., пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
126
Технология экрана
NanoCell
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Индонезия
Телевизор LG 50NANO81A6A – это окно в мир, где изображение обретает новые грани реализма. Благодаря передовой технологии NanoCell, каждый цвет, отображаемый на экране, становится более насыщенным и чистым. Миллионы наночастиц фильтруют неточные оттенки, создавая живую и естественную картинку, которая захватывает дух.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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