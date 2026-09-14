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Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый

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Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 1
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 2
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 3
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 4
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 5
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 6
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 7
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 8
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 9
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 10
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 11
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 12
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 13
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 14
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 15
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 16
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 17
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 18
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 19
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 20
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 21
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 22
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 23
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 24
Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 1
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 2
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 3
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  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 7
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 8
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 9
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 10
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 11
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 12
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 13
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 14
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 15
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 16
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 17
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 18
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 19
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 20
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 21
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 22
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 23
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 24
  • Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736094
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
PC аудио (jack 3.5), композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
195
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.15
Вес, кг.
17.4

Описание товара Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый

Haier представляет телевизор с впечатляющей диагональю 65 дюймов (165 см) — идеальное решение для просторной гостиной или уютного домашнего кинотеатра. Чёткая и реалистичная картинка достигается благодаря HQLED-экрану с разрешением 3840х2160 пикселей — вы полностью погрузитесь в яркий мир 4К UHD. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение сцен без размытых движений. Поддержка Smart TV и Android TV открывает доступ к бесконечному морю контента, а встроенный Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Телевизор удобно крепится на стену (стандарт 400x300), что позволяет легко вписать его в любой интерьер. Несмотря на большие размеры, устройство остаётся приятным по весу — всего 14,5 кг без подставки. Классический чёрный цвет добавляет солидности, а энергопотребление в 195 Вт говорит о продуманном балансе мощности. Модель изготовлена в России и сочетает современные технологии с высоким качеством исполнения.

Отзывы о товаре Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
PC аудио (jack 3.5), композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
195
Страна производитель
Россия
Описание
Haier представляет телевизор с впечатляющей диагональю 65 дюймов (165 см) — идеальное решение для просторной гостиной или уютного домашнего кинотеатра. Чёткая и реалистичная картинка достигается благодаря HQLED-экрану с разрешением 3840х2160 пикселей — вы полностью погрузитесь в яркий мир 4К UHD. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение сцен без размытых движений. Поддержка Smart TV и Android TV открывает доступ к бесконечному морю контента, а встроенный Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Телевизор удобно крепится на стену (стандарт 400x300), что позволяет легко вписать его в любой интерьер. Несмотря на большие размеры, устройство остаётся приятным по весу — всего 14,5 кг без подставки. Классический чёрный цвет добавляет солидности, а энергопотребление в 195 Вт говорит о продуманном балансе мощности. Модель изготовлена в России и сочетает современные технологии с высоким качеством исполнения.
Самовывоз
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Отзывы


Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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