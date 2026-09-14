Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор Haier 65 HQLED S2 Pro DH1VNBD01RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый
Haier представляет телевизор с впечатляющей диагональю 65 дюймов (165 см) — идеальное решение для просторной гостиной или уютного домашнего кинотеатра. Чёткая и реалистичная картинка достигается благодаря HQLED-экрану с разрешением 3840х2160 пикселей — вы полностью погрузитесь в яркий мир 4К UHD. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение сцен без размытых движений. Поддержка Smart TV и Android TV открывает доступ к бесконечному морю контента, а встроенный Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Телевизор удобно крепится на стену (стандарт 400x300), что позволяет легко вписать его в любой интерьер. Несмотря на большие размеры, устройство остаётся приятным по весу — всего 14,5 кг без подставки. Классический чёрный цвет добавляет солидности, а энергопотребление в 195 Вт говорит о продуманном балансе мощности. Модель изготовлена в России и сочетает современные технологии с высоким качеством исполнения.
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