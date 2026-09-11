Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9
Описание товара Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 Гарнитура Yealink YHS34 Dual станет вашим незаменимым помощником во время аудиозвонков. Данная модель предназначена для использования вместе с фирменной IP-телефонией Yealink. Подключение к ней осуществляется при помощи кабеля длиной 0.9 м с разъемами RJ9, а также Quick Disconnect (QD). Гарнитура Yealink YHS34 Dual имеет бинауральную конструкцию, что обеспечивает объемное и качественное звучание аудио. Микрофон модели оснащен системой шумоподавления, благодаря чему передача голоса отличается высоким качеством и осуществляется без посторонних звуков. Гарнитура Yealink также отличается удобством использования. Модель выполнена в корпусе из высококачественного пластика, благодаря чему отличается небольшим весом. Кроме того, модель оснащена мягкими амбушюрами из искусственной кожи высокого качества, благодаря которым обеспечивается комфортное использование даже в течение всего дня. Модель поставляется в фирменной упаковке вместе с крючком и клипсой для фиксации устройства на одежде.
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