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Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный

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Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 7
Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 8
Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 9
Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 9
  • Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541475
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
740

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный

Проводная гарнитура A4Tech Bloody G575 Punk – ваш проводник в мир цифрового высококачественного звука. Модель использует в своей основе динамики большого диаметра с закрытым акустическим оформлением. Благодаря этому, а также поддержке широкого диапазона частот и объемного звука 7.1 наушники обеспечат насыщенный и детализированный звук, что позволит вам лучше погрузиться в игровой процесс. Другой особенностью гарнитуры является однонаправленный микрофон с шумоподавлением, возможности которого позволят вам комфортно общаться с другими игроками. Корпус гарнитуры A4Tech Bloody G575 Punk оснащен многоцветной подсветкой, отличается стильным дизайном в стиле Cyberpunk 2077 и выполнен из качественного и легкого пластика. Благодаря этому, а также конструкции охватывающего типа со сдвоенным оголовьем и мягкими амбушюрами модель отлично подойдет для длительного использования. Подключение наушников отличается простотой и производится при помощи USB. Благодаря этому модель совместима с различными ПК, ноутбуками и некоторыми игровыми приставками. Для удобства использования длина кабеля составляет 2 м. Модель также поддерживает управление воспроизведением и громкостью при помощи соответствующего регулятора и набора кнопок. Поставка гарнитуры осуществляется в фирменной упаковке.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Описание
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G575 Punk – ваш проводник в мир цифрового высококачественного звука. Модель использует в своей основе динамики большого диаметра с закрытым акустическим оформлением. Благодаря этому, а также поддержке широкого диапазона частот и объемного звука 7.1 наушники обеспечат насыщенный и детализированный звук, что позволит вам лучше погрузиться в игровой процесс. Другой особенностью гарнитуры является однонаправленный микрофон с шумоподавлением, возможности которого позволят вам комфортно общаться с другими игроками. Корпус гарнитуры A4Tech Bloody G575 Punk оснащен многоцветной подсветкой, отличается стильным дизайном в стиле Cyberpunk 2077 и выполнен из качественного и легкого пластика. Благодаря этому, а также конструкции охватывающего типа со сдвоенным оголовьем и мягкими амбушюрами модель отлично подойдет для длительного использования. Подключение наушников отличается простотой и производится при помощи USB. Благодаря этому модель совместима с различными ПК, ноутбуками и некоторыми игровыми приставками. Для удобства использования длина кабеля составляет 2 м. Модель также поддерживает управление воспроизведением и громкостью при помощи соответствующего регулятора и набора кнопок. Поставка гарнитуры осуществляется в фирменной упаковке.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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