Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678578
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
120
Описание товара Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548
TWS гарнитура Huawei Freebuds 6i выполнена в корпусе с классом защиты от пыли и влаги IP54. Она представлена в черном цвете. Динамические излучатели с диаметром мембраны 11 мм и сертификацией Hi-Res воспроизводят объемный звук в частотном диапазоне 14 Гц-40000 Гц. Три микрофона с технологией интеллектуального активного шумоподавления обеспечивают чистую голосовую связь. Сенсорное управление позволяет с помощью жестов и касаний переключать музыкальные треки, останавливать воспроизведение, отвечать на звонки. Вместе с зарядным футляром гарнитура Huawei Freebuds 6i работает до 35 часов.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитНаушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитНаушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBLK) black
-
В наличииЦена 5 960 руб. 8 690 руб.1490 руб. в СплитНаушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000
-
В наличииЦена 6 010 руб. 16 376 руб.1503 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Black
-
В наличииЦена 6 010 руб. 12 555 руб.1503 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Brown
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитНаушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитНаушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White
-
В наличииЦена 6 140 руб.1535 руб. в СплитНаушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309)
-
В наличииЦена 6 200 руб.1550 руб. в СплитНаушники JBL Tune Flex 2 Turquoise
-
В наличииЦена 6 550 руб. 9 790 руб.1638 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream)
-
В наличииЦена 6 580 руб.1645 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds 2 Ghost (JBLTBUDS2GPUR) Purple
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
TWS гарнитура Huawei Freebuds 6i выполнена в корпусе с классом защиты от пыли и влаги IP54. Она представлена в черном цвете. Динамические излучатели с диаметром мембраны 11 мм и сертификацией Hi-Res воспроизводят объемный звук в частотном диапазоне 14 Гц-40000 Гц. Три микрофона с технологией интеллектуального активного шумоподавления обеспечивают чистую голосовую связь. Сенсорное управление позволяет с помощью жестов и касаний переключать музыкальные треки, останавливать воспроизведение, отвечать на звонки. Вместе с зарядным футляром гарнитура Huawei Freebuds 6i работает до 35 часов.
Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548