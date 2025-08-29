Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data XPG GAMMIX D20 32Gb (2x16Gb) 3200MHz pc-25600 black (AX4U320016G16A-DCBK20)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти — отличный выбор для сборки сбалансированного игрового компьютера или мощной рабочей станции для повседневных задач и творчества. Общий объём в 32 ГБ, разделённый на две планки, комфортно справляется с современными играми, держит открытыми десятки вкладок браузера вместе с фоновыми приложениями и позволяет работать с большими фото- и видеопроектами без подтормаживаний. Он предлагает заметно более высокую производительность, чем базовые офисные решения, но при этом остаётся разумным и экономичным вариантом по сравнению с экстремальными скоростными наборами для энтузиастов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными настольными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Это поколение обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и не подходит для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ высокоскоростной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга видео и общую отзывчивость системы при активной многозадачности. Такой объём и скорость — это своего рода золотая середина, которая с большим запасом покрывает потребности большинства пользователей на несколько лет вперёд.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Низкие тайминги модулей, включая латентность CL16, в паре с частотой 3200 МГц обеспечивают минимальные задержки при обращении к данным, что повышает общую отзывчивость системы. Для достижения заявленных скоростей в комплекте предусмотрена поддержка технологии XMP 2.0 от Intel. Это позволяет одним кликом в BIOS/UEFI материнской платы активировать профиль разгона, автоматически выставив правильную частоту, тайминги и рабочее напряжение, без необходимости сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память DDR4 совместима с большинством материнских плат под процессоры Intel Core (чипсеты серий Z, B, H) и AMD Ryzen (чипсеты серий X и B) для настольных ПК. Однако важно убедиться, что конкретная материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц в спецификациях, особенно для процессоров Ryzen первого и второго поколений, где для стабильной работы на высоких частотах может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены лаконичными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах под нагрузкой. Их умеренная высота минимизирует риск конфликта с установленными крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает комплект идеальным выбором для тех, кто ценит строгий дизайн и надёжность без лишних декоративных элементов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ. Это ключевой момент для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы рекомендуется устанавливать планки в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в её руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как этот стандарт физически и электрически не совместим с DDR3 или DDR5. Для использования заявленной частоты 3200 МГц необходим соответствующий процессор и материнская плата с поддержкой разгона или высоких скоростей по умолчанию. Этот комплект оптимален для пользователей, ищущих сбалансированное, быстрое и надёжное решение без RGB-подсветки для игр и работы.