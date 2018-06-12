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Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый

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Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 1
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 2
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 3
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 1
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 2
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 3
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574202
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
34.9
Мощность, Вт
1000
Объем бака
12
Питание
от сети
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
37.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х38
Вес, кг.
8.2

Описание товара Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый

Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY) EU 1.628-015.0 впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот хозяйственный пылесос оснащен ударопрочным 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 6-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1, 8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками и фильтр-мешком из нетканого материала. Неразборный патронный фильтр, позволяющий чередовать операции сбора сухого и влажного мусора без замены фильтра, легко присоединяется простым поворотом по часовой стрелке. Кроме того, в аппарате предусмотрена практичная функция выдувания для удаления мусора из мест, не позволяющих собирать его пылесосом. Плоская поверхность моторной части обеспечивает надежную укладку инструментов и различных мелких предметов, а для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола на время перерывов в работе в отбойнике сформованы специальные держатели. Кроме того, аппарат впечатляет компактностью при хранении, удобством размещения принадлежностей, замками Pull &amp; Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.



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Отзывы о товаре Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
34.9
Мощность, Вт
1000
Объем бака
12
Питание
от сети
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
37.8
Страна производитель
Китай
Описание
Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY) EU 1.628-015.0 впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот хозяйственный пылесос оснащен ударопрочным 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 6-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1, 8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками и фильтр-мешком из нетканого материала. Неразборный патронный фильтр, позволяющий чередовать операции сбора сухого и влажного мусора без замены фильтра, легко присоединяется простым поворотом по часовой стрелке. Кроме того, в аппарате предусмотрена практичная функция выдувания для удаления мусора из мест, не позволяющих собирать его пылесосом. Плоская поверхность моторной части обеспечивает надежную укладку инструментов и различных мелких предметов, а для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола на время перерывов в работе в отбойнике сформованы специальные держатели. Кроме того, аппарат впечатляет компактностью при хранении, удобством размещения принадлежностей, замками Pull &amp; Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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