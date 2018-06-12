Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый
Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY) EU 1.628-015.0 впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот хозяйственный пылесос оснащен ударопрочным 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 6-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1, 8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками и фильтр-мешком из нетканого материала. Неразборный патронный фильтр, позволяющий чередовать операции сбора сухого и влажного мусора без замены фильтра, легко присоединяется простым поворотом по часовой стрелке. Кроме того, в аппарате предусмотрена практичная функция выдувания для удаления мусора из мест, не позволяющих собирать его пылесосом. Плоская поверхность моторной части обеспечивает надежную укладку инструментов и различных мелких предметов, а для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола на время перерывов в работе в отбойнике сформованы специальные держатели. Кроме того, аппарат впечатляет компактностью при хранении, удобством размещения принадлежностей, замками Pull & Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.
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